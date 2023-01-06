Efes Selçuk’ta hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek

06 Ocak 2023 Cuma, 09:49

Efes Selçuk Belediyesi’nin ‘Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi’ tanıtım toplantısı Selçuk Efes Kent Belleği’nde yapıldı. Tanıtım toplantısına Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Sengel Ceritoğlu’nun yanı sıra CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu katıldı.

Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve yurttaşların desteğiyle kent dayanışması ruhuyla yaşama geçirilen proje ile Efes Selçuk için hane bazında çıkarılan bir harita doğrultusunda hamile kadınlardan doğum yapılan kadınlara, 0-2 yaş bebeklerden, 2-6 yaş arası çocuklara, ilkokuldan ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine kadar tüm ihtiyaç sahibi annelere ve çocuklara ulaşılması hedefleniyor.

BÜYÜKYILMAZ: ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI, YETERLİ VE BESLEYİCİ GIDA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalan çocuklar için gıda güvencesini sağlamak amacıyla Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde bir kent dayanışması olarak inşa edilen Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi tanıtım toplantısında gazeteci akademisyen ve basın danışmanı Murat Büyükyılmaz tarafından bir proje sunumu yapıldı. Sunumunda proje kapsamını anlatan Büyükyılmaz; “Efes Selçuk Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve kentteki tüm hanelerin sosyoekonomik durumunu ortaya koyan araştırma üzerinden ortaya çıkan dayanışma haritası çocuklar için gıda dayanışmasının özgün yanını oluşturmaktadır. Kent genelinde oluşturulan dayanışma haritasına dayanan ihtiyaç sahibi kesimler hamile kadın, bebek sahibi kadın, 0-2 yaş bebek, 2-6 yaş çocuk ilkokul öğrencisi, ortaokul öğrencisi, lise öğrencisi ve üniversite öğrencisi olarak gruplanmıştır. Çocuklar İçin Gıda Dayanışmasını, Efes Selçuk’ta hayata geçirirken aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki dost belediyelerle bağlarımızı güçlendirmeyi, Türkiye için gıda dayanışmasını tüm Türkiye ölçeğinde bir dayanışmaya çevirmeyi hedefliyoruz” dedi.

SENGEL: EFES SELÇUK’TA HİÇBİR ÇOCUK YATAĞA AÇ GİRMESİN

Proje sunumu ardından bir konuşma yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye’de yaşanan ekonomik krize değinerek; “Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Pazarda, markette, kasapta fiyatlar arttıkça geçim derdi büyüyor. Yoksulluk derinleştikçe insanların lokması küçülüyor. Ancak bunun diğer tarafından bu küçülen lokmalar bizlerin de boğazlarından geçemeyen bir halde oluyor. Komşumuz açken tok yatamıyoruz. Derinleşen gıda krizi ve artan yoksulluktan en çok etkilenen ise çocuklarımız oluyor. Tam da böyle zorlu bir dönemden geçerken Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli eşleri Sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nun çocukların yoksulluk nedeniyle yaşadıkları beslenme yetersizliği hakkındaki çağrıları üzerinde çalışmalarımızı yapmış olduğumuz bir projeyi hızlandırmamıza vesile oldu. Ve artık Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi’ni yaşama geçirmeye hazırız” diye konuştu.

“EVLER, OKULLAR VE SOKAKLAR ÇOCUKLARIN NEŞESİ VE YAŞAM ENERJİSİ İLE DOLUP TAŞSIN”

Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi’nin bir dayanışma ve iyilik hareketi olduğunun altını çizen Başkan Ceritoğlu Sengel; “İyi ve yeterli beslenmeleri gereken, çocukluk çapında yetersiz beslenmeyle karşı karşıya bırakılan çocuklarımız için bu koşullarda hep birlikte bir adım atmak istedik. İstedik ki Efes Selçuk’ta hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Evler, okullar ve sokaklar çocukların neşesi ve yaşam enerjisi ile dolup taşsın. Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışmasını çocuklar için gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlamak amacıyla Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde kentin sivil toplum kuruluşları ve tüm yurttaşlarının desteğiyle kent dayanışmasıyla bir iyilik hareketi olarak hayata geçiriyoruz. İşte bu yüzden mimarları çok olan dayanışmanın esas olduğu bir projeden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: KÜRESEL BİR SORUNA YEREL ÇÖZÜM

Gıda Mühendisi Akademisyen Yazar Dr. Bülent Şık çocukların gıda krizi ve yetersiz beslenmeden yetişkinlere oranla daha fazla etkilendiğini belirterek; “Türkiye’de çocukların hem fiziksel hem zihinsel sağlığı korumak için çocukların sağlıklı beslenme imkânına kavuşmasını sağlamak bir tercih değil mecburiyettir. Bu çalışmaya emeği geçen bütün sivil toplum örgütlerine ve yerel yönetime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım TÜİK verilerine göre Türkiye’deki her üç çocuktan birinin yoksul olduğunu belirterek; “ Çocuklar için dayanışmak gerçekten çok önemli. Aslında biz küresel bir sorunu konuşuyoruz. Ama küresel bir soruna biz yerelde kendi çabamızla bir katkı bulunmaya çalışıyoruz. Aslında belediye kendi kaynakları ile bu paketleri dağıtabilir ama önemli olan katılımcılığı sağlamak. Dolayısıyla da böyle bir çalışma, böyle bir dayanışma gerçekten çok önemli. TÜİK şunu söylüyor; “Türkiye’de her üç çocuktan biri yoksul. Bu da yapılan bu işin ne kadar önemli olduğunu, sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç; “Bugün çok güzel bir projenin tanıtımı için bir aradayız. İçimizi ısıtan, bizleri umutlandıran çok güzel bir proje tanıtımı için birlikteyiz. Öncelikle bu projeye emeği geçen Efes Selçuk Belediyesi’ni ve emek verenleri kutluyorum” şeklinde konuştu.

SARIBAL: BÜTÜN TÜRKİYE’YE YAYILMASINI İSTİYORUZ

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Bütün mesele şu; “Çocuklar bizim çocuklarımız, hayat bizim hayatımız da kararı kim veriyor? Bugün bu önemli projeyi hayata geçiren Filiz Başkanımı canı gönülden kutluyorum. Bülent Hocam’ın söylediği gibi bu bir görevdir, bu bir sorumluktur. Bu devletin asli görevidir. Bu ülke zengin. Bu ülkenin kaynakları var. Bütün mesele siyasetçilerin, karar vericilerin halktan yana mı, toplumdan yana mı çocuktan yana mı, hamile anneden yana mı bu kaynağı kullanacağı yoksa bir avuç zümrenin krallar gibi yaşayıp televizyonlardan halkı oyalamasından yana mı kullanacağıdır. CHP Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek şiarıyla bu ülkenin halktan yana, emekten yana, çocuklarından yana bir halkçı politikayı hayata geçirecek bu projeyi Efes Selçuk’ta sizlerle paylaşıyoruz. Burada başlayan kent dayanışmasının bütün Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

NAZLIAKA: TÜRKİYE’YE YAYILMASINI ARZU EDİYORUZ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; “Ben öncelikle böylesine güzel böylesine umut veren CHP’nin halkçı belediyecilik anlayışını yaygınlaştıran, güzel bir örnek oluşturan Efes Selçuk Belediyesi’ne, bu sürecin mimarı olan, bu sürece emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir onur duyduk. Bu güzel örneklerin tüm Türkiye’ye yayılmasını arzu ediyoruz. Bugünümüz ve geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızın en temel konusu olan beslenme hakları ellerinden alınırken gerçekten bu proje son derece değerli bir proje. Az önce hocam da söyledi gerçekten anne rahmine düştüğü andan itibaren geçirilen 1000 günlük beslenme çocuğun bütün geleceğinin inşasında, yaşam kalitesinin belirlenmesinde önemli oluyor. Dolayısıyla bu projede anne rahmine düştüğü andan itibaren önemli destekler sunuyor” dedi.

TAŞKIN: ERDOĞAN BİZ NE YAPARSAK ONU YAPMAYA ÇALIŞIYOR

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; “Çocuklar için, bu ülke için oldukça kıymetli bir projenin tanıtımında sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu anlamda da değerli belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Her çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye’de az zaman sonra buluşacağız. Belediyelerimizin bugün yaptığı başarılı çalışmaları bir devlet politikası, bir iktidar olmanın sorumluluğu ve yasaların verdiği görevi yerine getiren bir anlayışla hayata geçireceğiz” dedi.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın; “Biz Erdoğan’a bakıyoruz CHP’nin programını, bildirgelerini çok iyi etüt ediyor. Biz ne yaparsak onun çakmasını yapmaya çalışıyor. Bu aslında Türkiye toplumunun, hayatın sola susadığını gösteriyor. Hayat Türkiye’de bölüşümü çağırıyor. Sosyal demokrasiyi çağırıyor. Biz de bu özgüvenle, sahici ve ilkeli hareket eden insanlar olmanın bilinciyle sokaklarda olmalıyız. Aile destekleri sigortası diye çok sahici bir projemiz var. Bir çocuk 0 yaşından üniversiteden mezun olana kadar sosyal devletin şemsiyesi altında olacak” diye konuştu.

Selvi Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada “Böyle bir oluşumda bulunmaktan gerçekten çok memnumun. Projemiz hakikaten çok güzel. Kent konseyi ile beraber, sivil toplum kuruluşları ile oda başkanları ile birlikte yapmanız çok önemli bir şey” dedi.

KİMLER İMZA ATTI?

Yapılan konuşmaların ardından Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi’ne destek veren Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Selçuk Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Okan Kamak, Selçuk Ziraat Odası Başkanlığı Temsilcisi Selami Üyücü, Selçuk Yaş Sebze ve Meyve Kooperatifi Başkanı Kerim Özler, Efes Selçuk Kent Konseyi Başkanı Suna Gündoğdu, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak, Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Fatih Özden tarafından Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması İyi Niyet Protokolü imzalandı.

Efes Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.gidadayanismasi.org adresinden ulaşılacak.