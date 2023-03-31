Efes Selçuk’ta pazar atıkları gübreye dönüşecek

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:10

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 10:10

Efes Selçuk Belediyesi doğa ve üretici dostu projelere bir yenisini ekledi. “Pazardan Doğaya” proje kapsamında kompost hale getirilecek olan yeşil atıklar ile hem çöp miktarı azaltılacak hem de üreticiye gübre desteği sağlanacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bilal Kılıç; “Sebze ve meyve atıklarını tekrar kazanma adına bir çalışma başlattık. Buradan hareketle iki adet geri dönüşüm konteynerını Çarşamba Pazarı’nın girişine yerleştirdik. Bundan sonra pazarcılarımız kendi atıklarını bu geri dönüşüm konteynerlarına atacak ve biz de bunları tekrardan kompost gübreye dönüştürerek üretime kazandırmış olacağız” dedi.