Efes Selçuk’ta pazar atıkları gübreye dönüşecek
İzmir’in Efes Selçuk Belediyesi “Pazardan Doğaya” projesi ile pazardan çıkan yeşil atıkları kompost gübreye dönüştürecek. İlk olarak Çarşamba Pazarı’nda başlayan uygulama ile elde edilecek olan gübre üretici olan pazar esnafına verilecek.
Efes Selçuk Belediyesi doğa ve üretici dostu projelere bir yenisini ekledi. “Pazardan Doğaya” proje kapsamında kompost hale getirilecek olan yeşil atıklar ile hem çöp miktarı azaltılacak hem de üreticiye gübre desteği sağlanacak.
Konu ile ilgili bilgi veren Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Bilal Kılıç; “Sebze ve meyve atıklarını tekrar kazanma adına bir çalışma başlattık. Buradan hareketle iki adet geri dönüşüm konteynerını Çarşamba Pazarı’nın girişine yerleştirdik. Bundan sonra pazarcılarımız kendi atıklarını bu geri dönüşüm konteynerlarına atacak ve biz de bunları tekrardan kompost gübreye dönüştürerek üretime kazandırmış olacağız” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- İYİ Parti’deki Ağıralioğlu kulisleri
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?
- AKP'nin toplumu getirdiği son nokta
- Milletvekili aday adaylığından çekildi
- Hakan Fidan'a Erdoğan blokesi
- Zelenski konuşurken meclisi terk ettiler
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi belli oldu!
- İYİ Parti'den sert tepki