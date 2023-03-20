Efes Ultra Maraton koşuldu: Depremzedeler unutulmadı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:45

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 10:45

“Dünya Mirasını Koşarak Keşfet” sloganı ile 18-19 Mart tarihleri arasında düzenlenen Climbolic Efes Ultra Maratonu sona erdi. Bu yıl 6. ‘sı düzenlenen Efes Ultra Maratonu’nda derece giren katılımcılar İstasyon Meydanı’nda düzenlenen ödül töreni ile plaketlerine kavuştu. Sporcular aldıkları ödülleri deprem bölgesi için bağışladı.

2017 yılından bu yana her yıl Mart ayının ikinci haftası düzenlenen Efes Ultra Maratonu’nda bu yıl 2400 katılımcı 6K, 12K, 27K, 42K, 61K ve 120K parkurlarında koşarak Efes Selçuk’un doğal ve kültürel mirasını keşfettiler. Bazı katılımcılar depremden etkilenen illerin isimlerinin ve 6 Şubat 2023 yazan t-shirtler ile maratonu tamamladılar.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE…

Organizasyon Sorumlusu Alicem Aktaş ödül töreninde yaptığı konuşmada tüm katılımcılara teşekkür ederek; “Ülke olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Aynı zamanda dün 18 Mart’tı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi de saygıyla ve şükranla anıyoruz” dedi. Maratona gönüllü olarak destek veren Efes Selçuklu sporcu gençlere teşekkür eden Alicem Aktaş; ”Bu tür organizasyonların gönüllüler olmadan gerçekleşmesi çok zor. Ayrıca birçok parkurda katılımcılarımıza destek olan Ankara AKUT ve ANDA Kurtarma ekibine, yıllardır bu organizasyonun düzenlenmesinde bize destek olan Efes Selçuk Belediyesi ve tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle daha güzel organizasyonlarda buluşmak dileğiyle” diye konuştu.

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin Efes Ultra Maraton organizasyonunu belediye olarak desteklemekten bir kez daha mutluluk duyduklarını belirterek; “Bu spor organizasyonu ile Efes Selçuk’un zengin tarihi ve kültürel dokusuna tanıklık eden tüm katılımcılara ve organizasyonda emeği geçen herkese Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel adına teşekkür ederim” dedi. Yapılan konuşmaların ardından Efes Selçuk Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonun finalinde dereceye giren katılımcılara anı sertifikaları İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin ve protokol üyeleri tarafından verildi.