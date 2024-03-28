Ege’de yerel seçimin nabzı nasıl atıyor?

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV’ye Ege'nin gündemini değerlendirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.03.2024 - 17:31
Ege’de yerel seçimin nabzı nasıl atıyor?
Abone Ol google-news

31 Mart seçimlerine sayı günler kala siyasi partiler çalışmalarını artırtırdı. Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, bölgenin nabzını tutuyor.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.


Ege haberleri Cumhuriyet Gazetesi haberleri 31 Mart haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Konuşmasında bir felç durumu var mı?

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Konuşmasında bir felç durumu var mı?
Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı

Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı: 'Bu günün bir ikincisi olmamalı'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 2 Nisan çağrısı: 'Bu günün bir ikincisi olmamalı'
Performansıyla göz doldurmuştu: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e telefon!

Performansıyla göz doldurmuştu: Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e telefon!
Erdal Beşikçioğlu kızının film galasına katıldı

Erdal Beşikçioğlu kızının film galasına katıldı
Son Dakika… Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Nisan’da okullar tatil!

Son Dakika… Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Nisan’da okullar tatil!
Yurttaşlar Murat Kurum için oy isteyen Bakanlara ateş püskürdü

Yurttaşlar Murat Kurum için oy isteyen Bakanlara ateş püskürdü
Carlos Vinicius’tan Kasımpaşa maçı itirafı: ‘Galatasaray’ı şampiyon yapan gol…’

Carlos Vinicius’tan Kasımpaşa maçı itirafı: ‘Galatasaray’ı şampiyon yapan gol…’