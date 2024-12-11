Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Belediyelerden sığınmacılara geri dönüş desteği!

Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Belediyelerden sığınmacılara geri dönüş desteği!
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Suriye'deki iç savaşın bitmesinden sonra Suriyelilerin dönüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Örs ayrıca İzmir’de 99 okula ÇEDES kapsamında din görevlisi atanması ile ilgili yaşanan gelişmeleri anlattı.
Mehmet Şakir Örs, asgari ücret için toplanan komisyonun belirleyeceği rakamlar üzerine konuştu.
Örs'ün konuk olduğu İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programını Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
Etiketler: #asgari ücret
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