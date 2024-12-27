Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Bir yılın özeti: Bu yıl Ege’de neler yaşandı?

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Bir yılın özeti: Bu yıl Ege’de neler yaşandı?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:32

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, 22 bin 104 TL açıklanan asgari ücreti değerlendirdi.

Örs ayrıca Balıkesir'de 11 çalışanın hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı patlayıcı fabrikasındaki patlama hakkında yorumlarda bulundu.

Mehmet Şakir Örs, ilk devrim şehidi Kubilay’ın anma etkinliklerini anlattı.

Örs son olarak 2024 yılında Ege Bölgesi’nde yaşanan olaylar hakkında konuştu.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler