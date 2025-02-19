Ege’nin Gündemi’nde bu hafta: Volkanik patlamanın külleri İzmir kıyılarında bulundu

Yayınlanma: 19.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 19.02.2025 - 12:12

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Yunanistan, Ege Denizi'nde son haftalarda devam eden sismik hareketlilikleri ve bölgedeki yansımalarını değerlendirdi.

Örs, 102. yılını kutlayan İzmir İktisat Kongresi’nin önemini anlattı.

Mehmet Şakir Örs, ayrıca İzmir Kent Konseyi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi’nde yapılan seçime değindi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.