EGİKAD ile KAGİDER’den güç birliği

Yayınlanma: 14.05.2023 - 11:36

Güncelleme: 14.05.2023 - 11:36

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) güç birliği yaptı.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem'in imzaladığı protokol sonrası konuşan EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerini İstanbul’da KAGİDER’e yaptıklarını ifade ederek, İzmir’de KAGİDER’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İki STK’nın işbirliği yaparak daha etkili projelere imza atma fikrinin İstanbul’daki ziyarette ortaya atıldığını ifade eden EGİKAD Başkanı Aşkıner, “Bu iyi niyet protokolü ile EGİKAD ve KAGİDER arasında ve tarafların üyelerinin arasındaki işbirliğinin ve ticaretin güçlendirilmesini hedefliyoruz” dedi.

‘Kadın kadının yurdudur’ düsturunu benimsediklerini ve kadın odaklı çalışan her kurum, kuruluş ve STK ile güçlü temaslar kurmayı hedeflediklerini ifade eden EGİKAD Başkanı Aşkıner, “Bu iyi niyet protokolü ile KAGİDER ile EGİKAD, çok daha fazla kadını iş dünyasına kazandıracak, tarafların üyeleri arasındaki işbirlikleri güçlenecektir” diye konuştu.

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KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise EGİKAD ile bu iyi niyet protokolünün çok değerli olduğunu ve her iki kurumu ve kadınları daha da güçlendireceğine inandıklarını söyledi. KAGİDER olarak iş dünyasındaki kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmalarını hedefleyen, kamu, yerel yönetimler ile özel sektörün mal ve hizmet alımlarında değerlendirebilecekleri bir kaynak olan www.ticaretinkadinlari.com platformu ve mobil uygulamasını hayata geçirdiklerini söyleyen KAGİDER Başkanı Erdem, “EGİKAD üyesi kadın girişimcilerin, üreticilerin de bu platforma eklenmesini ve bu protokol ile bu portalın daha geniş kesimlere ulaşmasını hedefliyoruz. EGİKAD’a gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederiz” dedi.