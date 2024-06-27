Ekrem İmamoğlu’nun başına gelen Cemil Tugay’ın da başına geldi

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:26
Ekrem İmamoğlu’nun başına gelen Cemil Tugay’ın da başına geldi
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Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, İzmir'in gündeminden düşmeyen UKOME’de ikinci kez reddedilen 90 dakika aktarma maddesini ve İZBAN meselesini değerlendirdi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.

 


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