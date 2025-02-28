Emekliler güç birliği yaptı

Yayınlanma: 28.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 04:00

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde iki ay önce emeklilerin sosyal, ekonomik ve sağlıklı bir hayat yaşaması için “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganıyla yola çıkan bir grup emekli Karşıyaka Emekliler Platformu’nu kurdu. “İnsanca Yaşam, İnsanca Ücret” talebiyle Karşıyaka Çarşı’da ilk yürüyüşünü yapan platform, ikinci eylemini “Asgari Ücret Kadar Bayram İkramiyesi” çağrısıyla bugün saat 17.30’da Karşıkaya İZBAN durağı girişinde düzenleyecek.

PARTİ ROZETLERİ ÇIKARILDI

Eylem öncesi platform kurucularından Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, Göksan Ataman, Emel Gündüz Denizaslanı, Sevim Kipriksiz, Gürbüz Karaelmas Cumhuriyet Gazetesi İzmir büromuzu ziyaret etti.

Emeklilerin binlerce parçaya bölündüğüne dikkat çeken Göksan Ataman, “Biz de Karşıyaka’dan bir kıvılcım yakabilir diyerek yola çıktık. Hepimiz sizin bir siyasi görüşü var ama siyasi görüşlerimizde parti rozetlerimizi bir anda bırakıp emeklilere odaklandık. Biz birleştiğimiz takdirde, bir araya geldiğimiz takdirde birtakım şeyleri daha rahat, cılız seslerimizi daha rahat duyuracağız” diye konuştu. Dilek Karcı da bir parti ya da sendikaya bağlı olmadan emekliler için “birleşerek, çoğalarak, ses getirerek” mücadele edeceklerini söyledi.