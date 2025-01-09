Emeklilerin helvası kavruldu

Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:28

Güncelleme: 09.01.2025 - 15:15

Emekliler, 2025 bütçesinde halka değil zenginlere kaynak ayrıldığını belirterek, açlık sınırının 25 bin TL’ye dayandığı bir dönemde verilen 12 bin 469 TL’lik maaşın yaşam koşullarını karşılamadığını vurguladı. “Zengine teşvik, halka sefalet” eleştirisinde bulunan sendika, lüks makam araçlarına, şatafatlı törenlere harcanan bütçenin halka ayrılması gerektiğini ifade etti.

2025 GERÇEKLERİ: ZENGİNE BÜTÇE, YOKSULA ÇİLE!

Ayşe Ekşioğlu, "Bugün ülkemizde adalet sadece sözde kaldı. Rakamlar yalan söylemez: 2025 bütçesinde milyarlarca lira patronlara, holdinglere teşvik olarak ayrıldı. Lüks makam araçlarına, uçaklara, şatafatlı törenlere servet harcandı. Peki ya biz emekliler? Hangi bütçe bize ayrıldı?" diye sordu.

TALEPLER: EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL OLMALI

Açıklamayı okuyan Ayşe Ekşioğlu, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek için şu talepleri sıraladı: En düşük emekli maaşı 30 bin TL olmalıdır: Açlık sınırının 25 bin TL olduğu belirtilerek, mevcut maaşların sefalet düzeyinde olduğu ifade edildi. Refah Payı Eklenmelidir: Emeklilerin alım gücünün artması için enflasyonun üzerinde refah payı eklenmesi gerektiği belirtildi. Sağlık Hizmetleri Ücretsiz Olmalıdır: Sağlık hizmetlerinin ve ilaçların ücretsiz hale getirilmesi talep edildi. Lüks Harcamalar Durdurulmalıdır: Makam araçları, saraylar ve lüks organizasyonlar için ayrılan bütçenin halkın refahı için kullanılması istendi.

“YÜZDE 15,75 ZAM YETMEZ, HAKLARIMIZI İSTİYORUZ!”

Tüm Emeklilerin Sendikası, hükümetin açıkladığı yüzde 15,75 oranındaki maaş zammını da sert bir dille eleştirdi. Bu oranın elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatlarındaki artış karşısında eridiğini belirten sendika, “Yüzde 15,75 zam halkın aklıyla alay etmektir, kabul etmiyoruz” açıklamasında bulundu.

“HAKLARIMIZI ALANA KADAR SUSMAYACAĞIZ”

Ekşioğlu açıklamasında, “Yıllarca çalıştık, ürettik ve bu ülkenin kalkınması için mücadele ettik. Bugün yok sayılmayı kabul etmiyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar meydanlardayız” ifadeleri kullanıldı.

Emeklilere CHP Konak İlçe Başkanlığı ve Türk-iş destek verdi.

TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Sizleri bu hallere düşürenlere sizleri bu sokaklara indirenlere daha ne diyebiliriz. Bu sene emekli yılı dediler ama demediler ki bu büyüklerimiz ebeveynlerimiz torunların yüzüne nasıl bakacak? Hiç düşünmediler” ifadelerine yer verdi.

CHP Konak ilçe başkanı Ozan Ali İlgazi ise “Emeklilere yapılan bu zammı kabul etmiyoruz. Bu düşük zammı kimse kabul etmez. Yüzde 15 zammı kabul etmiyoruz” dedi.

Tüm Emekliler Sendikası, hak arayışlarını sürdüreceklerini vurgulayarak basın açıklamasını “Yaşasın Emeklinin Mücadelesi, Yaşasın Hak ve Adalet Arayışımız!” sloganıyla sonlandırdı.