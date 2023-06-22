En kısa gecede tarihi miras koşusu

Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:27

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:27

Gençleri spora teşvik edip, İzmir’i gençlik ve spor kenti yapmak için düzenlenen “En Kısa Gece Eğlence Koşusu" startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulubü Genel Sekreteri Barış Şeref ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor ve Şube Müdürü Bahadır Eroğlu birlikte verdi.

Katılımcılar, Smyrna Agorası önündeki ısınma hareketlerinin ardından 2,5 kilometrelik koşuda Havra Sokağı, Kestane Pazarı Cami, Başdurak Cami, Hacı Salim Paşa Şadırvanı, İpek Pazarı Caddesi, Hüseyin Efendi Kuru Kahvecisi, Milli Kütüphane Caddesi ve Saat Kulesi Meydanı'nı geçti, Konak Turuncu Bahçe'de ipi göğüsledi. Koşuya katılanlara anı madalyaları verildi.