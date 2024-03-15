Erdoğan’ın İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV’ye Ege'nin gündemini değerlendirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:32
Erdoğan’ın İzmir mitingine kaç kişi katıldı?
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Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, bölgenin nabzını tuttuyor.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.


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