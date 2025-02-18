Ferdi Zeyrek sözünü tuttu: Manisa - İzmir 100 TL

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:34

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:34

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlara ekonomik olarak destek verecek projelerine devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in Manisa – İzmir arasındaki ulaşımda indirim sözü üzerine Manisa Seyahat ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda indirim müjdesi vatandaşlara duyuruldu. Başkan Zeyrek, Manisa Otobüs Terminali’nde yaptığı çalışma açıklama ile “Manisa Seyahat bugün sabahtan itibaren Manisa-İzmir arası 100 TL, öğrencimize ise 80 TL’ye hizmet vermeye başladı” dedi.

Manisa Otobüs Terminali’nde yapılan açıklamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Levent Zibeller ve yönetim kurulu üyeleri, belediye bürokratları ile firmaların temsilcileri katıldı. Başkan Zeyrek, açıklamasına verdiği sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyerek başladı. Zeyrek, “Bana hep ‘Güler yüzlü başkan’ diyorlardı. Bugün daha çok gülüyorum. Çünkü verdiğimiz sözleri tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. O yüzden bugün yüzümüz daha güler yüzlü ve her zaman için de Manisa’mdaki 1,5 milyon kişinin gülmesi için çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Manisa’mdaki en büyük sorunlardan biri de Manisa-İzmir arasındaki ulaşım ücretinin pahalı olmasıydı. 1,5 – 2 ay önce Manisa Seyahat’e bu ücretlerde bir indirime gitmesi gerektiğini söylemiştim. Manisa Seyahat yönetimiyle bundan önce 2 - 3 kere oturduk, konuştuk. Onlara da bu talebimi ilettim. Bizim bu çağrımıza ve vatandaşların talebine kulak verdiler, ortak bir uzlaşıya vardık. Bu uzlaşı neticesinde bugün sabahtan itibaren Manisa-İzmir arası 100 TL, öğrencimize ise 80 TL’ye hizmet vermeye başlandı. 1 yıl boyunca da bu şekilde devam edecek. ‘1 yıl sonra ne olacak’ diyorlar. 1 yıl sonra o günkü ekonomik şartlara bakarız. Manisa Seyahat yönetimimiz bu anlayışta, biz de uzlaşmacı anlayışta olduğumuz sürece o günün şartlarına göre fiyatlarda bir revizeyi yaparız” diye konuştu.

Ferdi Zeyrek “Şunun müjdesini veriyorum, bugünün tarihi çok önemlidir. Çünkü Manisa –İzmir arasındaki ulaşımın pahalılığını herkes ‘Çok pahalı’ diye söylüyordu. ‘Bizim sesimizi duyan yok mu’ diyordu, onların sesini duyan bir Ferdi ağabeyleri, kardeşleri, evlatları var. Ben bugün bu fiyatın indiriminde Manisa Seyahat yönetimine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin özverili davranışından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugünün Manisa’ya bir milat olarak geçmesini de deftere yazılmasında arzu ediyorum” dedi.

“TEŞEKKÜR MESAJLARI GELİYOR”

İndirim müjdesinin verilmesinin ardından teşekkür mesajlarının geldiğini söyleyen Başkan Zeyrek, “Dün akşam teşekkür eden vatandaşlarımız arasında kendi evladım da var. Benim evladım da Manisa Seyahat aracılığıyla İzmir’e ulaşımını sağlıyor. İlk teşekkür eden kendi kızım oldu. Kendisine gelen mesajları gösterdi. Arkadaşları diyor ki ‘Ferdi amcama çok teşekkür et, bizim sesimizi duydu, bu ekonomik zor günlerde bizim yanımızda oldu, bizim yardımcımız oldu’. Görevde olduğum tüm zaman sürecinde, halkımızın sorunu, ihtiyacı neyse ben her zaman onların yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü derdimiz çok, sorunlarımız çok, ama şunu ifade etmek isterim ki bu dert ve sorunların birçoğunu ben biliyorum. Çözmek zaman alıyor, zaman içinde çözülebilecek bir şeydir, ancak benim yetkim ve bütçemiz dahilinde bu dertlerin hepsine derman olmak için biz bu yola çıktık. Manisa Seyahat ile birlikte bu protokole imza atmamıza, artık ulaşımda ucuzlamanın, 150 TL’den 100 TL’den düşmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olduk” diye konuştu.

“SÖZLERİMİZİ YERİNE GETİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Verdiği sözleri yerine gelmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Başkan Zeyrek, “Seçim döneminde hep şunu dediler ‘Siyasetçiler söz verir, ama seçimden sonra sözler unutulur’. Geçtiğimiz 10 aya bakıyorum ki biz verdiğimiz her sözün arkasındayız. Çünkü o sözleri verirken hepsini hesaplamıştık biz bunların, bugünlere geleceğimizi ve Manisa’m bizim görevde bulunduğumuz süre içinde de bu sözlerin tek tek hepsinin yerine getirildiğini görecekler. Ve şunu diyecekler ki ‘Başkanım attığımız oy size helal olsun’. Biz bu oyların helalliğini almak için bir yola çıkmıştık ve bugün de Manisa Seyahat ile birlikte bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İyi ki vatandaşımızın sesini duydunuz iyi ki özverili davranışınızdan dolayı size teşekkürü bir borç bilirim” diyerek sözlerini tutmaya devam edeceklerini vurguladı.

“BELEDİYENİN CEBİNDEN ÇIKAN PARA YOK”

Gelen soru üzerine açıklamada bulunan Başkan Zeyrek, “Biz bu indirimi yaparken Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin cebinden çıkan bir para yok. Sadece Manisa Seyahat’e bu fiyatların geri gelmesi gerekliliğini ifade ettiğimizde kendileri de ‘Biz bir çalışmamızı yapalım, hangi fiyatlara düşürürüz’ diye ifade ettiler. Bir sonraki görüşmemizde de fiyatları 100 liraya mutabık kaldık. Öğrenci fiyatımız 90 liraydı. Dün biliyorsunuz Kula’nın tanıtımı açısından önemliydi. Manisa’mızın turizmi açısından çok önemli bir programdı. Sağ olsun Genel Başkanımız Özgür Özel de eşlik etti. Oradaki öğrenci kardeşlerimiz şu ricada bulundu. Serhan Asker’e dediler ki ‘Sen bizim sesimiz ol, Başkanımıza bunu ifade et, 10 lira daha düşürülebilir miyiz’ dediler, o da benim Manisa Seyahat’ten özel bir ricam olacak, öğrenci fiyatımız da 80 liraya düştü” ifadelerini kullandı.

“BİRÇOK PROJEYE İMZA ATACAĞIZ”

Manisa Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Levent Zibeller ise Başkan Zeyrek ile bir araya geldiklerini ve projeler ürettiklerini söyledi. Zibeller, “Bu projenin birinci ayağı. Çok farklı projelerde Büyükşehir ve Manisa Seyahat el ele vermek üzere çok güzel projelere imza atacağız” dedi.

Törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa – İzmir seferini yapan otobüse binerek yolcularla da sohbet etti. Yolcular, indirimden duydukları memnuniyeti dile getirerek Zeyrek’e teşekkür etti.