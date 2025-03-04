Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın acı günü

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın bir süredir tedavi gören annesi Melahat Karaca sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın acı günü
Abone Ol google-news
İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04.03.2025 - 15:18

Bir süredir tedavi gören Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın annesi Melahat Karaca sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Başkan Karaca acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Melahat Karaca'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kumluova mezarlığına defnedildi.


Etiketler: #Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler