Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın acı günü
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın bir süredir tedavi gören annesi Melahat Karaca sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gören Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın annesi Melahat Karaca sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Başkan Karaca acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Melahat Karaca'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kumluova mezarlığına defnedildi.
Etiketler: #Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca
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