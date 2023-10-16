Fethiye’de Cumhuriyet Bayramı Athena ile kutlanacak

Fethiye Belediyesi’nin Cumhuriyet'in 100. Yıldönümü kapsamında düzenleyeceği kutlamalarda Türk rock müziğinin önemli gruplarından Athena sahne alacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.10.2023 - 16:55
Fethiye’de Cumhuriyet Bayramı Athena ile kutlanacak
Abone Ol google-news

Muğla’da Fethiye Belediyesi, Cumhuriyet 100. Yıldönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlayacak olan Fethiye’de 29 Ekim Pazar gecesi Türk Rock Müziği’nin önemli ismi Athena, Fethiye Beşkaza Meydanı’nda sahne alacak.

Başkan Alim Karaca tüm yurttaşları Beşkaza Meydanı’na Cumhuriyet coşkusuna ortak olmaya davet etti.


Fethiye Belediyesi Fethiye Athena Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyetin 100. yılı Alim Karaca

En Çok Okunan Haberler