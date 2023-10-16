Fethiye’de Cumhuriyet Bayramı Athena ile kutlanacak
Fethiye Belediyesi’nin Cumhuriyet'in 100. Yıldönümü kapsamında düzenleyeceği kutlamalarda Türk rock müziğinin önemli gruplarından Athena sahne alacak.
Muğla’da Fethiye Belediyesi, Cumhuriyet 100. Yıldönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.
Gün boyunca düzenlenecek etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlayacak olan Fethiye’de 29 Ekim Pazar gecesi Türk Rock Müziği’nin önemli ismi Athena, Fethiye Beşkaza Meydanı’nda sahne alacak.
Başkan Alim Karaca tüm yurttaşları Beşkaza Meydanı’na Cumhuriyet coşkusuna ortak olmaya davet etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Soylu' iddiası
- Gazze davası nasıl satıldı?
- 'Müjde' ikramiyeye bir darbe daha!
- Özgür Özel'den yanıt geldi!
- Polat çifti emniyete gitti: Plaka detayı dikkat çekti!
- Beklenmedik Filistin hamleleri
- 'Cübbeli'den Hamas'a sert çıkış
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı
- Konut alımında hisseli satış dönemi
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama