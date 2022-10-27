İzmir iş dünyasından 29 Ekim mesajları: Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacağız!
İzmir iş dünyası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yayınladıkları birer mesajla kutladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. Kuruluş yıldönümünü kutlayan İzmir iş dünyası temsilcileri, Cumhuriyet’in değerlerine her zamankinden daha çok sahip çıkacaklarını ifade ettiler.
Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı: Cumhuriyet Türk insanının ufkunu açtı
Cumhuriyetimizin ilanının 99. Yıldönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkânsızlıklara" rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer, Cumhuriyet’le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur.
Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve sorumluluğunu yüklemiştir. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır. Kısaca; Cumhuriyet, Türk insanının ufkunu açmış, yaratıcı gücünü ortaya çıkarmış; O’nu modern dünyanın kavram ve değerleri ile tanıştırmıştır. Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki; Cumhuriyetimizin ilanının yıldönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum.
Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter: Kadınlar Ata’mızdan aldığı güçle üretmeye devam edecek
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kahraman milletimizin destansı zaferi sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümü kutlu olsun.
Bu en özel bayramlarımızdan biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ilk günkü gibi coşku ve heyecan ile kutluyoruz. Milletimiz, üzerinde hür ve bağımsız yaşayabileceği bir vatan için düşmanlara karşı başlattığı mücadele sonucunda başarıya ulaşmış, kazanılan zaferlerin sonucunda bunu Cumhuriyetle güvence altına almıştır. İş dünyasındaki kadınlar olarak Ata’mızdan aldığımız güçle ve Cumhuriyet’in bize verdiği olanaklarla üretmeye ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin sonsuza dek payidar olması bizlerin azmine, gençliğimizin donanım ve birikimine bağlıdır. Bizler de, gençliğimizin aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyerek yarının dünyasına şekil verecek bireyler olarak yetişmeleri azmi içerisindeyiz.
Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu: Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak borcumuz
Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünde modern, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü büyük bir saygı ve minnetle anıyorum. Büyük önder Atatürk, Cumhuriyetimizin 10. yılını kutlarken az zamanda çok ve büyük işler yaptıklarını ifade etmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’ni bu işlerin en büyüğü olarak tanımlamıştır. Cumhuriyet, demokrasi ilkesinin en çağdaş uygulaması, egemenliğin millete ait olduğunun en önemli göstergesidir. Atatürk bu inançla, bağımsızlık mücadelesi verilirken bir yandan Türk milletini Cumhuriyet’e kavuşturmanın planlarını yapmıştır. Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmayı bir borç olarak gördüğümü, hepimizin bu sorumluluğu gönülden taşıması gerektiğini ifade ederek Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.
İzmir Sanayici Ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt: En temel haklarımızı Cumhuriyet sayesinde aldık
Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlamanın büyük coşku ve heyecanını yaşıyoruz.
Bir Milletin her türlü imkânsızlığa rağmen vatan sevgisi, özgürlük ve bağımsızlık aşkıyla kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin adıdır Cumhuriyet.
Milli egemenlik çatısı altında; ırk, din, dil ve cemiyet farkı gözetmeksizin herkesi demokrasi çizgisinde buluşturan Cumhuriyetimiz bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kendinde toplayan bir yönetim biçimidir. Cumhuriyet ile birlikte bu topraklarda yaşam, sağlık, eğitim hakkımızı kazandık. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı, düşünce, toplantı ve gösteri özgürlüğü hakkı, din ve vicdan özgürlüğü hakkı, basın özgürlüğü hakkı gibi en temel haklarımızı Cumhuriyet sayesinde aldık. O yüzden Cumhuriyete çok şey borçluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.
İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin: Cumhuriyet kadınların kamusal hayata girmesini sağladı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde esarete, dayatmalara ve işgale boyun eğmeyen Türk Milletinin, bağımsızlığına kasteden işgalcilere karşı başlattığı zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı sonrasında 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandığı bu kutlu günün 99. yıl dönümünü coşkuyla idrak ediyoruz.
Cumhuriyet, milletimizin özgürlük uğruna verdiği varoluş mücadelesinin muazzam bir zaferle sonuçlanması sonrası gelen çok özel bir kazanımdır. Bu vesileyle Egemenliğin Kayıtsız ve Şartsız Millete ait olduğu tescillenmiş, özgürlük ve bağımsızlık yolunda en önemli adım atılmıştır.
Cumhuriyet Türk kadınlarının da kamusal alana girmesini sağladı. Cumhuriyet reformları sayesinde bugün biz kadınlar iş hayatında varız. Türk kadınına bu imkanları sunan Mustafa Kemal Atatürk’e çok teşekkür ediyoruz.
Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç: Cumhuriyetimizin 99. Yılı kutlu olsun
Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip olan ulusumuzun, özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyetin 99’nci yıldönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ulusumuz, milli mücadelede iç ve dış tehditlere karşı omuz omuza vermiş, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlatarak 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyetini kurmuştur. Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 99’nci kuruluş yıldönümünü kutluyorum.
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş: İstiklal meşalemiz hiç sönmeyecektir
Türk Milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz, tarihte eşine rastlanmayan bir nitelikte genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle topyekün olarak verdiği destansı mücadelenin sonucunda 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının öncülüğünde Kurtuluş Savaşımızda zor şartlar ve yokluklar içerisinde yakılan istiklal meşalesi, hiç sönmemiş ve sönmeyecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyor, bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul: Aydınlık yolda, emin adımlarla ilerleyeceğiz
Türk Milletine ve gençliğine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'inci yıldönümünü bu yıl da milletçe büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Adalet ve hürriyet temeline dayanan büyük bir millet olma iradesiyle kurulan Cumhuriyet, günümüzde herkesin gözbebeği durumundadır. Çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış bir istiklal mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyet, getirdiği çağdaş açılımlarla insanımızın ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza görülmemiş bir dinamizm kazandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, önünde uzanan aydınlık yolda, her zaman emin adımlarla ilerleyip, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmaya dün olduğu gibi bugünde devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran duyguları ve rahmetle anıyor, halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Can Günel: Bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyeceğiz
Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı “Kurtuluş ve İstiklal” ateşi ile başlayan Milli Mücadelemiz, Cumhuriyet’in ilanı ile nihai hedefine ulaşmış, böylece Türk Milleti’nin ve Devleti’nin varlığı bütün dünyada kabul görerek ebedileşmiştir.
Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü ve modern bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Her alanda sahip olduğumuz kazanımları daha ileriye götürmek ve ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “ En Büyük Eserim “ dediği Cumhuriyet ve onun temel prensipleri etrafında toplanarak, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ve çalışma ile mümkün olacaktır. Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir.
Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor; tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.
Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun: Cumhuriyeti geleceğe taşıyacağız
Ulusumuzun bağımsızlığını ve istiklalini korumak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde topyekûn mücadele sonucunda elde ettiği büyük ve emsalsiz zaferin taçlandırılması sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Büyük Atatürk’ün önderliğinde, tüm imkânsızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer, Cumhuriyet’le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur. Yüce Milletimiz, büyük zorluklar neticesinde kazanılarak kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah içerisinde yarınlara ulaştırmak için el birliği ile çalışmaya devam ederek geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içerisindedir.
Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta millet olarak çok şey borçlu olduğumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Senem Kılıç: Cumhuriyet, ulusumuzun ayağa kalkışının ifadesidir
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. Yıl dönümünü, ulus olarak büyük bir coşku, mutluluk ve gururla kutluyoruz. Cumhuriyet, her türlü engele rağmen, ulusumuzun kalbinde yer etmiş olan bağımsızlık ve özgürlük duygusunun, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz vizyonu ve dehası ile birleşerek ortaya çıkan gücün eseridir.
Cumhuriyet, yokluklar içinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, ulusumuzun ayağa kalkışının bir ifadesidir. Atalarımızın nice zorluklarla mücadele edilerek döşedikleri bu yolda aynı azim ve kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, rahmet, sevgi ve saygı ile anıyor, tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.
Dokuz Eylül Rotary Kulübü Başkanı Nilgün Tiyanşan: Cumhuriyetin kazanımlarına daha çok bağlanmalıyız
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılını kutlarken Cumhuriyet değerlerimiz çağdaş, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti anlayışında hayat bularak bugünümüzü ve geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kurucu kuşağımızı saygı ve şükranla anıyoruz. İnsan odaklı yaşamanın temeli sayabileceğimiz ve 100 yıl öncesinin ileri görüşlülüğü ile kurgulanan temel hak ve özgürlükler aslında bugünkü modern ve adil yaşam düzeninin de olmazsa olmazlarıdır. Cumhuriyetimizin yüz yıllık kazanımları, önümüzde uzanan yeni 100 yıllık döneme bakıldığında da ülkemizin ekonomik ve yaşam koşulları açısından güçlü bir ülke olması için en önemli gücümüzdür. Gelişen dünya koşullarında hak ettiğimiz konuma ulaşmamızın yolu Cumhuriyetin kazanımlarına her zamankinden daha fazla bağlanmak ve adil, eşitlikçi, kapsayıcı, çevreci bir Türkiye vizyonuna sahip çıkmakla sağlanabilecektir. Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, temeli insan odaklı gelişim ve yetkinleşme olan, bilim, teknoloji ve inovasyona yatırım yapan, siyasal, ekonomik, toplumsal kurumları güçlü yapılar kurmaktır.
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin: Cumhuriyet geleceğimizin güvencesi
Ulusumuzun birlik ve beraberliğinin en önemli göstergesi olan Cumhuriyet’in ilanı Türk ulusunun, tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade ile yürüttüğü Kurtuluş Savaşı sonunda kazandığı, tarihindeki en büyük zaferlerden biridir.
Bu anlamda Cumhuriyet, Türk ulusunun tarih sahnesinde yeniden var oluşunun adıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet, geleceğimizin de en büyük güvencesidir. Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünde, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ulusumuzun bu büyük bayramını yürekten kutluyorum.
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