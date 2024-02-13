Gazilerden Tugay’a: Babası bizimle savaşa katıldı, kendisi de bize emanet

Yayınlanma: 13.02.2024 - 11:17

Güncelleme: 13.02.2024 - 11:17

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal’ın ve CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ile birlikte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yaşayan Anıtlar’ dediği gazileri ziyaret etti. Başkan Tugay’ı, “Sayın Başkanım evinize hoş geldiniz” diyerek karşılayan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı, Tugay’ın gazi babasından kendilerine emanet olduğunu belirtti. Taşçı şöyle dedi:

“Hem üzülüyor hem seviniyoruz. Başkanımız uzağa gidiyor diye üzülüyoruz, ama daha yukarıya gidiyor diye seviniyoruz. Şemsiye büyüyor. Bizimle bir bağı var, o kopmaz artık. İzmir’imize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha çok çalışacak, daha çok yorulacaksınız ama daha çok hizmet vereceksiniz diye düşünüyorum. Karşıyaka’da bizimle olan diyaloğunuz ve yardımlarınızdan dolayı tüm gazilerimiz adına teşekkür ederim. 5 yıl çok rahattık, halen rahatız. Kendisinden çok memnununuz. Babası bizim arkadaşımızdı, bizimle savaşa katılmış. Kendisi de evladı olarak bize emanet. Çok gururlu, mutlu, onurluyuz gaziler adına. Hayırlı uğurlu olsun. Yolunuz açık olsun. Anlattıklarım zannediyorum Yıldız başkan için mesaj yerine ulaşmıştır. Biz çabucak kalbi kırılan insanlarız. Her zaman memlekete canını kanını dökmüş insanların saygın bir şekilde onurlandırılmasını bekliyoruz. İnşallah Başkanımızın yeri doldurulur ve gazilere yönelik hizmet üretilir diye düşünüyorum.”

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru da ziyaretten memnun olduklarını ifade etti.

“GAZİLER YAŞAYAN ANITLARDIR”

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka’dan sonra İzmir’e hizmeti sabırsızlıkla beklediğini belirterek, şöyle konuştu:

“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle ‘Gaziler yaşayan anıtlardır’, o nedenle onlara öyle saygı göstermek gerekir. Bu düşünce hepimize ait olmalı. İnsanlar farklı şekillerde ülkesine karşı görevini yerine getirir. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yıldız Başkanım da Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini üstlenmek istiyoruz. Siz nasıl ülkenize hizmet etmenin onurunu yaşıyorsanız, biz de bize verilen görevi başarıyla yerine getirip aynı onuru tatmak istiyoruz. Bu görevler ülkeye duyulan minnet, halka duyulan saygı ve sevgi için yapılır. Bizler de o duygu ve düşünceyle aday olduk. Allah nasip ederse, önümüzdeki 5 yıl için bu şehri emanet almak, gözümüz gibi bakmak, bize ihtiyacı herkesin yardımına koşmak, bize iletilen her probleme çözüm getirmek, şehirde iz bırakmak istiyoruz. Gurur duyduğum, heyecanlandığım ve sabırsızlıkla beklediğim bir süreç bu. Seçimi kazandıktan sonra koşturmak, hizmet etmek, herkese yetişebilmek, bize iletilen her türlü sorunda insanların elinden tutabilmek en büyük dileğimiz.”

Tugay, gazilerin kendisini her zaman bir evlat gibi sahiplendiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazılarınızın evladı bazılarınınız kardeşi durumundayım, dilerim herhangi bir gazimiz, evladınız olan Cemil Tugay ile ilgili bu toplumda bir şey söylendiği zaman en ufacık şekilde sıkılmasın, üzülmesin. Bu benim size olan borcum. Öz babama olan borcum gibi borcum. Bunun bilinciyle çalışacağım. Allah bizi mahcup etmesin. Bizler her zaman kol kola, omuz omuza yanınızda olacağız. Hiç şüpheniz olmasın.”

Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal da gazilere, “Taşıdığınız madalya, aslında bizim ülkemizin huzurunun ve barışının simgesi. Ben bütün mesajları aldım. Başkanımla beraber çalışacağız. Bana da çok kolay ulaşabilirsiniz. Ben bir gazi çocuğu değilim ama bu duyguları yürekten hissediyorum” diye konuştu.