Göz Göz öldü öldü dirildi

Yayınlanma: 08.04.2025 - 08:50

Güncelleme: 08.04.2025 - 08:50

Göztepe dün akşam evinde oynadığı maçta Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak üst üste dokuzuncu haftada da üç puanla sahadan ayrılamadı ve galibiyet hasretini sonraki haftalara taşıdı. 20. haftada evinde Antalyaspor'u 1-0 ile geçen sarı kırmızılılar sonraki maçlarda sahadan dört yenilgi, beş beraberlikle ayrıldı.

Göz Göz, Gaziantep FK karşısında öldü öldü dirildi. İlk yarı biterken Romulo’nun ayağından penaltı kaçıran ev sahibi ekip beraberlik golünü uzatmalarda buldu.

Sağ kanatta Ogün'e görev veren Stoliov, Koray'ı keserek sağ stoperde Taha'yı 11'e aldı. Orta alanda kesici olarak Dennis ile birlikte Doğan'ın yanında Hugo ile başlayan Bulgar Hoca'nın iki kesici ile başlaması evindeki maçta hataydı.

KAÇAN PENALTILI İLK YARI

Göztepe'nin ilk etkili atağı 14'te geldi; Juan'ın soldan içeri girip yaptığı vuruş defansa çarparak kornere çıktı. İlk üçte birlik bölümü orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta sarı kırmızılılar ilk yarının son beş dakikasında rakip kaleye yüklendi. 40'ta Romulo götürdü, ceza alanında defansın müdahalesiyle yerde kaldı ama hakem oyunu devam ettirdi. 42'de Juan yine soldan içeri girerek sert vurdu, günün başarılı ismi kaleci Burak'tan dönen top Romulo’nun önüne düştü fakat Husiç'in müdahalesinde yerde kaldı. Hakem bu kez beyaz noktayı gösterdi. 45'te penaltıyı kullanan Romulo’nun vuruşunu Burak çıkardı. Ancak kaleci Burak önde olmasına karşın hakem penaltıyı tekrarlatmadı, VAR da izleme önerisinde bulunmadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

STOİLOV HATADAN DÖNÜNCE...

Göztepe ikinci yarının hemen başında 47'de beklenmedik şekilde geriye düştü; Burak'tan gelen uzun degajda Bokele'yi peşine takarak topu götüren Halil aynı oyuncuyu ceza alanı içinde ekarte ederek nefis bir plase ile uzak köşeden Lis'i avlayarak Gaziantep FK'yı öne geçirdi.

Stoilov 56'da Doğan ve Hugo'nun yerine Matsuki ve Tijaniç'i alarak hamlesini yaptı ve takımının daha atak oynamasını sağladı. 57'de Dennis'in şutu yandan dışarı çıktı. 67'de Matsuki'nin ceza çizgisi üzerinden elverişli pozisyondaki şutu az farkla yandan dışarı çıktı. Göztepe'nin rakip kaleyi abluka altına aldığı bu dakikalarda 69'da Romulo’nun ceza çizgisi üzerinden akıl dolu vuruşunu Burak parmak ucuyla kornere çelmeyi başardı. 75'te Taha'nın şutu Burak'ta kaldı.

Stoilov'un ikinci hamlesini 84'te geldi; Emersonn ve Nielsen oyuna girdi, Ogün ve Bokele çıktı. 90 dakikaya 7 dakika uzatma gelirken kaptan İsmail'in yerine de Kubilay oyuna girdi. Göztepe oyunu iyice rakip kaleye yıktığı uzatmalarda beraberlik golünü 90+3'te buldu; soldan gelen ortayı Nielsen kafayla içeri uzattı, Kubilay'ın altı pastaki dokunuşuyla skor 1-1 geldi. Iki dakika sonra ise şanslı olan konuk ekipti; Tijaniç'in ceza alanında yakın mesafeden sert şutu üst direk içinde patladı ve maç 1-1 sona erdi.

Göztepe böylece ölüp ölüp dirildiği maçtan bir puanla ayrılırken, beraberliğe sevinmekle galibiyeti son anda direkten dönen topla kaçırmanın üzüntüsünü aynı anda yaşadı.

AYNI HAFTADA İKİ ZORLU MAÇ AĞIR GELDİ

Göztepe'nin bu arada zorlu kupa çeyrek finalinden yorgun döndüğünü gördük. Aynı haftada iki zorlu maç takıma ağır geldi. O yüzden Göz Göz önde baskı yapamadı, top kayıpları da çoktu. Göztepe'nin önünde hem de deplasmanda bir kupa yarı finali var. Lig'de de iki kolay rakibin dışında zorlu bir periyot bekliyor İzmir temsilcisini. O yüzden Stoilov'un bütün oyuncularını rotasyon için hazır tutması önemli.

FUTBOLUN BU KADAR ÇİRKİNLEŞTİRİLMESINE GÖZ YUMULMAMALI

Maçın hakemini ilk kez gördüm bir maçta... Adını anmak bile yersiz... Gaziantep FK'lı oyuncular taç, frikik korner, kale atışı demeden her duran topta futbolu çirkinleştirip ağır davrandığı halde uyarıdan öteye geçmedi. 10-15 kez yere yatmaları da cabası! İzmir'e gelen FB dışında hemen her takım bunu yaptı! Hakemler futbolun bu kadar çirkinleştirilmesine izin vermemeli, müsamahakar olmamalı. Oldu olacak İzmir deplasmanına gelen takımlar şilte ve yorganla gelsinler, hakemler buna da müsamaha göstersin! Dün akşamki maçta yatmalar ve ağırdan almalara bir sarı kartı çok gören hakemi en az beş-altı maç dinlendirmeyen MHK da bu müsamahakar tutuma göz yummamalı! Yeter artık yeter!