Göz Göz'den tarihi açıklama ve ziyaret

Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:20

Güncelleme: 08.01.2025 - 12:20

Göztepe'den GS maçının ertesi günü tarihi bir açıklama geldi. Sadık okur hatırlayacaktır; maçın ardından pazartesi günü kaleme aldığım "GS hakem kararıyla" başlıklı kritikte Göztepe'den ciddi bir tepki geleceğinin işaretini vermiştim. Nitekim Göztepe Spor Kulübü Yönetim Kurulu tarafından 5 Ocak'taki "Yiğidi Öldürme, Hakkını Yeme" başlıklı"kamuoyuna açıklama"sının tam metni şöyle:

"YİĞİDİ ÖLDÜRME, HAKKINI YEME"

"Değerli Spor Kamuoyu, Saygıdeğer Sporseverler, HAK kelimesinin sözlük anlamına baktığımızda: 'Kişinin hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren menfaattir' diye yazdığını görürüz. Hak, hukuk kelimesinin tekil halidir. Ama Türkiye Futbol Süper Ligi’nde yaşananlara baktığımızda, hak’tan ve hak yemekten korkmak bir yana... Hak yemenin, hakemler aracılığıyla legalleştiğini görmek artık yüz kızartmaktadır. Biz, 100 yıllık Göztepe Spor Kulübü’yüz. Türkiye’nin güzide bir camiasıyız. Güzel İzmir’imizin gözbebeğiyiz. Biz, Göztepe Spor Kulübü olarak hak yemeyi kendimize zül sayarız. Yakıştırmayız, kabul etmeyiz. Hak’tan korkarız. Ancak Süper Lig’de hakemler eliyle yenen haklar tüm Türkiye’nin gözü önünde yaşanırken, kamuoyu vicdanı derin yaralar almaktadır. Göztepe Futbol Takımı, dünkü maçta belki skor olarak kaybetti… Ama biliyoruz ki maçtaki duruşuyla çok şey kazandı. TV ekranlarında vicdanlı spor yorumcularının suskunlaşarak başını öne eğdiği, bazılarının ise isyan ettiği son maçla ilgili değerlendirmemiz şöyledir: 'Elbette Türk hakemleri bizim vazgeçilmezimizdir. Ancak hakemlerimizin üzerlerindeki baskıyla, oynanan her türlü oyunla: Maçları idare edebilecek imkânları kalmamış ve yoldan çıkılmıştır. Yeşil sahalarda koşan genç hakemlerimiz, hızlı hazırlandıkları için yeterli eğitim ve deneyime sahip değildir. Sürekli baskı altındalar ve bundan etkilenecek yapıda kişilerdir. Kimin şampiyon olacağı, kimin kupa alacağı, kimin düşeceği artık yeşil sahada oynanan futbol yerine hakemlerin belirlediği bir lig haline gelmiştir. O nedenle geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin ivedilikle kurulması şarttır. Bu sistem kurulduğunda amaç, sadece Türk futbolunu rahatlatmak değil; Türk hakem kardeşlerimizin de daha sağlıklı hazırlanmalarına imkân sağlamaktır. Dün maçta sürekli aleyhimize gerçek olmayan fauller verilirken, karşı takımın yaptığı faullerin bile bizim hanemize yazılması kör gözleri bile ağlatmıştır. Maçın 42. dakikasına kadar Göztepe’ye faul verilmemesi tarihe geçmiştir. Galatasaraylı bir oyuncunun sürekli olarak hakemi sözle taciz etmesi ve birkaç kez el kol hareketi yapması, yarım metre yakınındayken hakeme bakıp gülmesi hepimizi utandırmıştır. Göztepe lehine ofsayt olduğu belli olan pozisyonun beş dakika VAR’da incelenmesi komiktir. Futbol A Takım oyuncularımızdan Koray Günter’in penaltıya sebep olduğu yönündeki iddialar ve bu pozisyonun VAR’da beş dakika incelenmesi sonunda topun oyuncumuzun göğsüne geldiği aşikârdır. Sağlıklı bir spor kamuoyunda, bir kişinin bile itiraz etmeyeceği üzere maç bitimine yakın, bin değişik açıdan incelense, uzaydan bile bakılsa açıkça görülen ve lehimize verilmesi gereken penaltının hakem tarafından verilmemesi... Daha da çarpıcı olanı, VAR’ı bile çağırmaması Süper Lig’de hak yenmesi açısından korkutucudur.' Bugüne kadar bazı hakemlerimiz emekli edildi. MHK değişti, ama görüyoruz ki bu önlemlerin hiçbiri yeterli gelmiyor ve amacına ulaşmıyor. MHK Başkanı’nı değiştirmek ya da tecrübeli hakemleri emekliye ayırmak, sağlıklı sonuç vermemektedir. Biz, Göztepe Spor Kulübü olarak... Hakkı yenmeyenlerin, 'Bileğinin Hakkıyla Kazananlar Ligi' istiyoruz. Futbolseverlerin, yetkililerin ve vicdan sahibi herkesin dikkatini çekmek için... İzmir’den sesleniyoruz: 'Yiğidi öldürme, hakkını yeme.'

GÖZ GÖZ'DEN TFF'YE ZİYARET

Göztepe Spor Kulübü’nden bir heyet açıklamanın ertesi günü, Riva'da TFF'yi ziyaret etti. GS maçındaki hakem skandalının ve genel olarak hakem ve VAR sorunlarının da konuşulduğu ziyaretin ardından kulüp tarafından şu açıklama yapıldı:

"Onursal Başkanımız Mehmet Sepil ve Başkanımız Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmede CEO’muz Kerem Ertan, Sportif Direktörümüz Ivan Mance ve TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı da yer aldı."

ANKERSEN'DEN GS MAÇINA İLİŞKİN HAKEM SİTEMİ

Göztepe'nin TFF'yi ziyaretinin ardından Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen'in açıklamalarından şu paragraf hakem meselesi ile ilgili:

"Türk hakemleri hakkında çok konuşuluyor. Ancak biz saha içerisinde konuşmak istiyoruz. Galatasaray karşısında bu tutarsızlığı bizzat deneyimledik. Hakemlerden bahsetmeyi çok sevmem. Ancak bazen konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Bir şeyin adaletsiz olduğunu düşünüyorsak adaletsizlikle savaşmaya devam edeceğiz. Esas odak noktamız Göztepe taraftarlarının gururla izleyebileceği bir futbol takımı inşa etmek."

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de, Başkan Ankersen de hakemler hakkında kolay kolay konuşmaz ama bu defa GS maçının ardından yapılan kamuoyu açıklaması farz oldu diye düşünüyorum. Bu açıklama futbol kamuoyunda karşılık bulacaktır. Çünkü benim de maç kritiğinde altını çizdiğim gibi, burada mesele sadece Göztepe'nin hakkının yenmesi değildir. Mesele, Türkiye Süper Ligi'ndeki irtifa kaybı ve aşınmadır. Mesele, Türk futboludur.