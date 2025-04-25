Göz Göz'ün Kupa ve Avrupa rüyası Trabzon'da bitti

Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 25.04.2025 - 09:50

Bu sezon ligde Göztepe Trabzonspor'u evinde 2-1 ile geçmiş, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı.

49 yıl sonra tarih tekerrür etti ve Trabzonspor tek maç eleme usulü evinde oynadığı maçta Göztepe'yi 2-0 ile geçerek adını finale yazdırdı. Böylece Trabzonspor, 49 yıl önce olduğu gibi GS ile finali oynayacak.

Göz-Göz'de sakatlıkları süren Juan, Miroshi, Bokele ile sezonu kapatan Solet ve Djalma kadroda yer almazken Stoliov, çeyrek finalde olduğu gibi yarı finalde de ilk 11'de kalede Arda'ya, sol kanatta Kaptan İsmail'in yerine Nazım'a ve sol stoperde Bokele'nin yerine Koray'a görev verdi. Bu üç değişiklik dışında BJK ile oynanan son lig maçındaki kadroyu sahaya sürdü.

GOLSÜZ İLK YARIDA EŞİTLİK BOZULMADI

Haftalardır maçların ikinci yarısında açılıp karakterini bir ölçüde de olsa ortaya koyan Göz Göz, dün akşamki kupa yarı finaline kendi oyununu ortaya koyarak başladı. Öyle ki ilk 8 dakikadaki üç korneri sarı kırmızılılar kullanırken, 6'da Ogün'ün, 8'de Tijaniç’in sert gollük şutları az farkla dışarı çıktı. İlk 10 dakikalık Göztepe baskısının ardından ev sahibi ekip dengeyi kurdu ve rakip kaleye gelmeye başladı. 11'de tehlikeli gelen bordo mavililere Arda izin vermedi. 27'de Heliton ilk sarı kartı gördü. 30'da ise Trabzonspor adına inanılmaz bir gol kaçtı; günün başarılı ismi Nwakeme altı pastaki Banza'yı gördü, bu oyuncunun kafası dışarı çıktı. İlk yarının sonlarında ev sahibi Saviç ve Nwakeme, konuk ekip ise Nazım ile karşı kaleyi yokladı ama ilk yarıda eşitlik bozulmadı.

BORDO MAVİLİLER KİLİDİ İKİNCİ YARININ SON BÖLÜMLERİNDE AÇABİLDİ

İkinci yarıya bu kez ev sahibi atak ve hızlı başladı ve 47'de Zubkov, 48'de Ozan'ın şutlarıyla gol aradı. 50'de Cihan Aydın’in beyaz noktayı gösterdiği Nwakeme'nin şutunda Heliton'un kapalı koluna çarpan topta yan hakem ofsayt bayrağı kaldırınca penaltı değil ofsayt kararı çıktı. Ancak çok uzun bir VAR incelemesi sonunda Cihan Aydın yeniden penaltıyı işaret etti. Fakat 55'te Banza'nın kullandığı penaltıyı Arda sol köşede tokatladı, direğe çarpan topa da ikinci hamlede sahip oldu.

Stoliov penaltının ardından Taha'yı dışarı alıp Nielsen'i içeri attı. Penaltının kurtarılması ile özgüven kazanan sarı kırmızılılar bu bölümlerde rakip kaleye gitmeye başladı. 60'ta Romulo’nun frikiğini Uğurcan kornere çeldi. Tijaniç’in kornerine Emersonn'un kafa vuruşu Uğurcan'ın ellerinde eridi. 68'de bu kez Nielsen'e sarı kart çıktı. 73'te Stoliov'dan ikinci hamle geldi; Emersonn ve Nazım çıkarken Kubilay ve İsmail oyuna girdi.

78'de Trabzonspor öne geçen golü çok ilginç bir şekilde buldu; Zubkov'un kullandığı korner kafalardan sekip Ozan'ın arkasına doğru geldi, onun yan topukla dokunduğu top uzak doksandan ağlarla buluştu; 1-0. Böyle bir golü yeşil sahalarda ilk kez gördüm! Maçın kırılma anı ise 81'de yaşandı; günün çalışkan ismi Tijaniç’in yakın mesafeden çaprazdan şutunu Uğurcan ayakla çıkardı.

Stoliov beraberlik sayısı için son hamlesini 82'deki Doğan-Hugo ve Ogün-Matsuki değişikliği ile yaptı. Fakat 89'da bir gol daha bulan ev sahibi oldu; günün yıldızı Nwakeme soldan uzattı, Zubkov'a topu içeri yuvarlamak kaldı; 2-0

TRABZONSPOR TECRÜBESİ VE BİTİRİCİ AYAKLARI İLE SONUCU GİTTİ

Trabzonspor, tecrübesi ve bitirici kaliteli ayakları ile sonuca gitti. Kupada yarı final ve final maçlarında tecrübesi olan avantajlı oluyor. Bu maçların havası bir başka. Göztepe'nin yarı finale kadar gelmesi, Avrupa hedefini sürdürmesi, yarışın içinde kalması başarıdır. Dün akşamki maçta kaleci Arda, Dennis, Tijaniç ve Romulo Göztepe'nin uzun süre maça ortak olmasını sağlayan isimlerdi. Arda maç 0-0 iken kurtardığı penaltı ile takımını oyunda tuttu ve genel olarak da kaleci kazağının hakkını vererek "ligin kalan maçlarında oynamak istiyorum" dedi. Göz Göz'ün Kupa ve Avrupa rüyası Trabzon'da bitti. Artık lige dönüp kalan maçlarda iyi sonuçlar alarak sezonu olabildiği kadar yukarıda tamamlayarak kendisini hiç yalnız bırakmayan taraftarını mutlu etmesi gerek.

Trabzonspor'daki ikinci döneminde bu sezon bekleneni veremeyen Nwakeme sahanın yıldızıydı. Herhalde Fatih Tekke ona soyunma odasında "Bu maç senin maçın" demiş olmalı! Ev sahibi ekip geniş alanları iyi kullandı, oyunu yaydı ve topa sahip oldu, Göztepe’nin ileri çıktığı anlarda hızlı geri dönemediği durumlarda rakip kalede tehlikeli oldu..

CİHAN AYDIN'A BİR ÇİFT SÖZÜM VAR!

Bir çift sözüm de maçın orta hakemine; takdir hakları bu kadar mı Göztepe aleyhine kullanılır?!. Penaltı pozisyonunun hemen öncesinde ev sahibi ekipten bir oyuncunun eline çarpan top için neden takdir hakkını kullanmadın ve topu VAR'a attın? TFF Başkanı, eski TS başkanı, ona şirinlikler yaparak kariyer yapmak seni bir yere götürmez. Haberin olsun.