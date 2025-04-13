Göztepe direklere takılarak eve puansız döndü

Yayınlanma: 13.04.2025 - 09:00

Güncelleme: 13.04.2025 - 10:37

Göztepe üst üste 10. maçında da galibiyete hasret kaldığı gibi, çok şanssız şekilde direklere takılarak Konya deplasmanından eve puansız döndü. Juan'ın daha 4'te kaleciden kaptığı topu çizgiden topukla çıkarmak için davrandığı sırada adele sakatlığı yaşayarak devam edememesi de Göztepe adına önemli bir başka şanssızlıktı. Bu inatçı ve önde baskıyı seven oyuncunun çıkması Konyaspor kalesindeki olası tehlikeleri ve baskıyı önledi.

Stoliov'un bu maçtaki 11'i ilginçti. Bulgar Hoca 3-5-2 oynatsa da bu sezon ilk kez üç forveti; Romulo, Juan ve Kubilay'ı birlikte sahaya sürdü. Hatta, sakatlanan Juan'ın yerine başka bir forveti Emersonn'u içeri attı Keşke Juan'ın yerine top yapabilen Tijaniç ya da Hugo'yu alsaydı. Çünkü orta alanda iki kesici, Dennis ve Doğan vardı zaten 11'de. Stoliov, Gaziantep FK maçında falso veren Bokele yerine de sol stoperde Koray'a görev verdi.

ZEVKSİZ İLK YARIDA KRAMER'İN GOLÜ VE ROMULO’NUN DİREĞE TAKILAN ŞUTU VARDI

Maçın ilk 20 dakikası tarafların birbirini yokladığı çok zevksiz bir orta saha mücadelesi şeklinde geçti. 20'de kaptan İsmail'in ceza alanı dışından şutu üstten dışarı çıktı. 25'te ise beklenmedik bir anda Konyaspor öne geçti; beş Göztepeli defans oyuncusunun içine aniden giren ve topla buluşan Kramer Lis'in koruduğu kaleye topu bıraktı. 28'de ev sahibi farkı ikiye çıkarabilirdi; sahanın en iyisi Yusuf soldan çok güzel ve seri şekilde götürüp ters taraftaki Pedrinho'ya uzattı, ancak bu oyuncu topu altı pastan dışarı attı! 29'da gelişen Göztepe atağında İsmail'in gelişine vuruşu Deniz'de kaldı. 34'te Heliton ilk sarı kartı gördü.

İlk yarı biterken 45'te soldan kaptan İsmail'in soldan uzattığı topa ceza alanı içinde Romulo’nun soluyla çaprazdan çektiği güzel şutun yakın direkten dönmesi ev sahibi adına şans anıydı.

GÖZ GÖZ İKİNCİ YARIDA KALECİ DENİZ'E VE DİREĞE TAKILDI

Stoliov, riske girmeme adına ikinci yarıya sarı kartlı Heliton'un yerine Nielsen'i alarak başlattı takımını ki, bu yerinde bir tercihti.

İkinci yarının ilk bölümü de orta alanda ve kontrollü giderken 63'te Stoliov'dan Ogün-Nazım ve İsmail-Bokele; 76'da Doğan-Hugo müdahalesi geldi. Bu dakikalarda hücuma çıkan rakip alana oyunu yıkan Göz Göz, Emersonn ile iki kez gole yaklaştı. 74'te Nazım'ın soldan ortasına Emersonn'un kaleyi bulan kafasını Deniz güçlükle kornere çeldi. Yine 77'de frikikten gelen topa Emersonn'un kafasını Deniz kornere çelmeyi başardı. 80'de Konyaspor'da eski Göztepeli Umut Nayır, günün iyilerinden Pedrinho'nun yerine oyuna girdi. 85'ten itibaren Göz Göz rakip kalede baskıyı daha da artırdı; 87'de Romulo’nun ceza alanı içinden sert şutu defansa çarparak kornere çıktı. 90+1'de ise sağdan Hugo ile gelen kornere son olarak Kubilay'ın vurduğu kafa yan direkten döndü!

MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Maçın hakkı beraberlikti. Konyaspor tek büyük hatayı affetmedi ve golü buldu. Göztepe ise daha çok fırsat bulsa da direklere ve Deniz'e takıldı. Ev sahibi ekipten Yusuf, Pedrinho ve Kramer Göztepe'ye zaman zaman zor anlar yaşattı. Yusuf sol kanadı hallaç pamuğu gibi atarken Stoilov’un önlem alamadığını gördüm. Kaleci Deniz ve Ndao da ev sahibi ekipte günün başarılı isimlerindendi. Göztepe'de ise vasatın üzerine çıkan oyuncu sayısı ikiyi geçmedi.

STOILOV ŞANSSIZ AMA AYNI ZAMANDA İNATÇI

Haftalar önce Djalma da sakatlanınca ve sağdaki bekler de vasatın altında kalınca Stoliov'a sistem değişikiği önerisinde bulunmuştum. Bari kalan haftalarda değiştirse sistemi... Çünkü eldeki oyuncularla 3-5-2 git-mi-yor! Umarım haftaya oynanacak BJK maçında örneğin 4-2-3-1 ya da 4-1-4-1 gibi dizilişleri dener ve inat etmez. Sonuçta 3-5-2 İncil emri değil! Bir ara bütün santrforların sakatlanması, Solet ve Fofana'nın sezonu kapatması, Romulo’nun devre arasında kafasının karışması, nihayet Djalma'nın sezonu erken kapatması Stoilov adına da şanssızlık ama kabul edelim ki o da bu süreçte bir ölçüde de olsa dağıldı, formdan düştü.

TARAFTARIN DESTEĞİ ŞİMDİ DAHA ÖNEMLİ

Taraftar müsterih olsun, Göztepe düşme tehlikesi yaşamaz. Zaten iki maçı artik ligde misafir olan takımlarla. En kötü, ligi 11-12'de bitirir. Şimdi kupa ile Avrupa için sadece iki maç var (yarı final 24 Nisan'da) ve takım buraya odaklanmalı. Tabii ligi de ihmal etmeden. Taraftarın bu süreçteki desteği çok önemli ve hatta Göztepe takımı oyuncusu ve teknik heyetiyle bu desteğin en çok gerektiği süreçte.