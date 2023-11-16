Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor

Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:50

Güncelleme: 16.11.2023 - 09:50

Türkiye Felsefe Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan Herakleitos Felsefe Günleri 21 Kasım’da kapılarını açıyor. İki gün sürecek felsefe günleri kapsamında çağımızın en önemli kadın filozoflarından olan, hocaların hocası Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi de katılım gösterecek. “Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz” sözü ile değişimin kaçınılmaz olduğunu ve değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu düşüncesi ile çağının ötesinde birçok düşünürü etkileyen Herakleitos adına düzenlenecek Felsefe Günleri, 20 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda İoanna Kuçuradi ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in katılımıyla açılacak.

İlk oturumu 20 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te “Anadolu’da Felsefenin Dününden Seçmeler” başlığı altında düzenlenecek. 21 Kasım Salı günü saat 14.00’te Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenecek Çocuklarla Felsefe oturumunda ilk ve orta dereceli okulların öğrencileri felsefe ile tanışacak.

Herakleitos Felsefe Günleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarından edinilebilecek. 20- 21 Kasım tarihleri arasında farklı başlıklar altında düzenlenecek oturumlardan oluşan Herakleitos Felsefe Günleri kapsamında düzenlenen tüm seminerler ücretsiz olup tüm ilgililerinin katılımına açık olacak.