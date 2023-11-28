İlker Alkız CHP’den aday adayı oldu

Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:49

Güncelleme: 28.11.2023 - 15:58

Menderesli iş insanı İlker Alkız, CHP Menderes ilçe başkanlığına giderek belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Alkız ve beraberindekiler ilk olarak Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, çiçek bıraktı. Başvuru dosyasını CHP Menderes İlçe Başkanı Hakan Karakurt’a teslim eden Alkız’ı partililer ve sevenleri yalnız bırakmadı.

“YOLUMUZ ATATÜRK’ÜN GÖSTERDİĞİ ÇAĞDAŞLAŞMA YOLUDUR”

Parti binasında konuşan Alkız; Menderes’in “baba ocağı, ata toprağı” olduğuna vurgu yaparak, “Ben bu ilçenin yollarını, tarlalarını biliyorum. Kent merkezinde yaşayanı da köylüsünü de tanıyorum. Bu kenti hep birlikte yönetmeye talibim Menderesimizin tarımı var, sanayisi var, sahili var, turizmi var. Hem zenginliği var, hem de güzelliği var. Biz de gençliğimizin enerjisiyle, dinamik bir bakış açısıyla Menderes’imizi daha ileriye taşıyacak projelerimiz ve vizyonumuzla yola çıkıyoruz. Genel seçimlerden önce Menderesimizin her karışını geziyorum. Bundan sonra da gezmeye devam edeceğim. Hedefimiz yereldeki iktidarımızı perçinlemek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde, yeni bir döneme girdik. Yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği çağdaşlaşma ve gelişme yoludur. İnşallah Belediye Başkanı adayı olup seçimi kazandığımda da Menderes'i hep birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.