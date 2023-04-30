CHP’li Alkız’dan AKP’li Şahin’e yanıt: Cinsellik söylemlerinize vurmuş
Bir önceki dönem MÜSİAD yönetim kurulu üyesi İlker Alkız, AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin’in Millet İttifakı’nın mitingine katılan yurttaşlara hakaret içeren açıklamalarına yanıt verdi. Alkız, “Bu nasıl çirkin bir üsluptur, nasıl bir seviyesiz siyasettir? Yatak odalarından çıkmak.. Size çakacağız demek. Cinsellik söylemlerinize vurmuş” dedi.
AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, Millet İttifakı İzmir’de adeta gövde gösteresi yaptığı mitinge katılan yurttaşlara hakaret etmesine AKP’den CHP’ye geçerek aday adayı olan bir önceki dönem MÜSİAD yönetim kurulu üyesi İlker Alkız’dan yanıt geldi.
Şahin’in Twitter'dan “İzmir'de bir grup Millet İttifakı militanı, HDP ile girdikleri yatak odalarından çıkıp, mitinge gidiyor anlaşılan! Sizin gibi haysiyetsizlere bu millet fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Küfürler savursanız da bir yerlerinizi yırtsanız da gideceğiniz yer PKK kucağı! Dün olduğu gibi, 14 Mayıs’ta size öyle bir çakacağız ki, bir daha belinizi doğrultamayacaksınız!” ifadelerini kullandığı tweeti alıntılayan Alkız, şunları söyledi:
“Bu nasıl çirkin bir üsluptur, nasıl bir seviyesiz siyasettir? Yatak odalarından çıkmak.. size çakacağız demek. cinsellik söylemlerinize vurmuş. Yazık ki birde İl Başkan Yardımcısı olmuşsunuz.”
Bu nasıl çirkin bir üsluptur, nasıl bir seviyesiz siyasettir? Yatak odalarından çıkmak.. size çakacağız demek. cinsellik söylemlerinize vurmuş :) Yazık ki birde İl Başkan Yardımcısı olmuşsunuz. https://t.co/CyZRgsckal— İlker Alkız (@ilkeralkiz) April 30, 2023
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