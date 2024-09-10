İyi ki Göztepe’nin Djalma’sı var

Yayınlanma: 10.09.2024 - 22:32

Güncelleme: 10.09.2024 - 22:32

Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladığında ilk olarak sol bek bölgesine transfer adımı atarak son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekiplerinden AEL Limassol forması giyen Djalma Silva'yı kadrosuna katmıştı. Kulüp bu gelişmeyi, “Profesyonel futbolcu Djalma Antonio da Silva Filho ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Djalma Silva'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” açıklamasıyla duyurmuştu.



KARİYERİ

Piyasa değeri 450 bin Euro olan Djalma, Transfermarkt istatistiklerine göre Dünya’da en değerli 14081’inci, Brezilya’da 1137’nci, Göztepe’de 15’inci oyuncu. Sol bekler arasında ise 987’nci.

30 yaşındaki oyuncunun GKRY kariyerinde AEL Limassol ile 74, Brezilya kariyerinde Operrio Ferrovirio EC ile 41, AD Confiança ile 40 ve Esporte Clube Bahia 21 maçı bulunuyor.

SÜPER LİG’DEKİ PERFORMANSI

Dajalma Silva, Göztepe’de solbek mevkiini kaptan İsmail le birlikte paylaşıyor. İki sezon Göztepe’de başarıyla bu mevkide forma giyen ve Takımın Süper Lig’e çıkmasında rol oynayan kaptan İsmail’i yönetim bu sezon da “ağabey” olarak takımda görmek istedi. Öyle gözüküyor ki, bir sıkıntısı olmadığı sürece sol bekte Djalma bir adım önde. Ancak İsmail de bir sıkıntı olduğunda ya da hamle gerektiğinde sahada olacak. Beyefendiliği ile takımdaki futbolcuların, teknik heyetin, yönetimin ve camianın gönlünde taht kuran kaptanın mevkidaşını da deneyimiyle domine edeceğini söyleyebilirim. Bu da Djalma için bir şans.

BODRUMSPOR MAÇINI KOPARAN İSİM OLDU

Nitekin Djalma, ilk dört lig maçına da 11’de başladı. Antalya ve Alanya deplasmanlarında görevini yaptı. İçerideki FB maçında 45+’da Osayi’yi kaçırarak peşinden yetişeyim derken dağıldı ve penaltıya neden oldu. Ancak yine içeride seyircisiz oynanan maçta soldan bindirmeleriyle takımı ateşleyen isim oldu. Üstelik 16’da soldan götürdüğü topu Romulo’ya nefis aktararak asistiyle golü getirdi. 41’de ise Bodrumspor’n fişini kendisi çekti. Yine soldan götürdüğü topla rakip ceza alanına dalıp üç kişiyi dar alanda ekarte ederek ikinci golü kaydetti. Göztepeli taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Djalma Silva’yı gösterdiği performanstan dolayı alkışladılar.

GÖZ GÖZ KARİYER ZİRVESİ OLABİLİR

Göztepe’de bu sezon Brezilyalı oyuncular sayıları kadar performanslarıyla da dikkat çekiyor. Heliton, Djalma ve santrafor Romulo 11’in değişmez isimleri ilk dört haftada. Performansları devam ettikçe 11’deki yerlerini korurlar. Djalma için daha önceki sezonun ortasında gelen ve takımı daha iyi tanıyan Heliton ve Romulo da bir şans. 30 yaşındaki bu sempatik ve çalışkan sambacı kafasını kullanırsa Göztepe’de takımına katkıda bulunmanın yanında kariyerinin zirvesine de çıkabilir.