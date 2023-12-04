İZBAN, 950 milyon yolcu sayısına ulaştı
İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nin (İZBAN) hizmete girmesinden bu yana, 950 milyon yolcu taşıdığı bildirildi.
İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2010'da 31 istasyonla hizmet vermeye başlayan kent içi raylı toplu taşıma sisteminde, istasyon sayısı aradan geçen sürede 41'e yükseldi.
Havalimanı bağlantısı da olan 136 kilometrelik hatta hizmet vermeyi sürdüren İZBAN, bugüne kadar 950 milyon yolcu taşıdı.
İstatistiklerin İZBAN'ın 1 milyar yolcu sayısına, gelecek yıl mayıs ayında ulaşılacağını gösterdiği belirtildi.
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