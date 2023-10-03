İZBAN’da yürüyen merdiven çöktü!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:27

Güncelleme: 03.10.2023 - 12:27

Geçen cumartesi günü İZBAN'da yürüyen merdivenin üzerinde insanlar varken çökmesiyle birlikte 6 kişi yaralanmıştı. Halkapınar Aktarma Merkezi'nde bulunan aynı merdivende bugün yine bir kaza meydana geldi. Şeritle kapatılmış olan merdiveni kullanmak isteyen yolcular basamakların geri kaymasıyla birlikte yere düştü. Ciddi bir yaralanmanın olmadığı öğrenilen kazaya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm sorumluluğun İZBAN’da olduğunu bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"30 Eylül 2023 Cumartesi günü, Halkapınar İZBAN İstasyonu’nda bulunan yürüyen merdiven, üzerinde vatandaşlar bulunduğu sırada arızalanmıştır. Merdivenin geri kayması sonucu 6 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralılar, sevk edildikleri hastanede ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edilmiştir. Merdiven, arıza tespiti ve onarım için devreden çıkarılmış; çevresi de şeritle kapatılmıştır.

Bugün, şeriti açarak merdiveni kullanmak isteyen 4 yolcu, yine basamakların geri kaymasıyla düşmüştür. Yaralanmadıkları bildirilen vatandaşlar istasyondan ayrılmıştır.

Arıza tespit ve onarım süreci devam eden merdivenin sorumluluğu İZBAN A.Ş. yönetimindedir.

Ancak bazı basın ve yayın organlarında, merdivenin, İzmir Metro Halkapınar İstasyonu’nda olduğu bilgisi yer almıştır.

Bu yanlışı düzeltir; haber yazım süreçlerinizde doğru bilgi akışına her zaman hazır olduğumuzu hatırlatırız."