İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı!

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:43

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 12:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, dolandırıcıların, belediyenin yanı sıra bağlı kurumlar ESHOT ya da İZSU adına da kendilerini ‘yönetici’ olarak tanıtarak aramalar yaptığı belirtildi. Bu yöntemle maddi destek talebinde bulunanlara itibar edilmemesi istendi; bu tür durumların hızla polise bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

ESHOT’TAN SUÇ DUYURUSU

ESHOT Genel Müdürlüğü de gelen bir dolandırıcılık ihbarı üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, bazı vatandaşlara telefonla ulaşan kişilerin, kendilerini ESHOT Genel Müdürlüğü yöneticileri olarak tanıttığı ve verdikleri banka hesabına para yatırılmasını istedikleri belirtildi. Dilekçede, banka hesap bilgilerine de yer verildi, gereğinin yapılması istendi.