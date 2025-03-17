İzmir Folklor Derneği 20. Yılını ÇYDD ile kutladı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:58

Güncelleme: 17.03.2025 - 10:58

İzmir Folklor Derneği Başkanı Ozan Ali İlgazi, derneğin 20. yılında düzenledikleri bu etkinliğe, kadın emeğine ve eşitlik mücadelesine verdikleri önemi vurgulamak amacıyla "Kadının Adı Toprak" adını verdiklerini belirtti. Kadının emeğinin toprak kadar kutsal olduğunu vurgulayan İlgazi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” sözünü hatırlatarak, kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal alanda eşit temsiliyetinin önemine dikkat çekti. Organizasyona destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden İlgazi, özellikle ÇYDD İzmir Şubesi ile yapılan iş birliğinin değerine vurgu yaptı.

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir ülkenin toplumsal değerlerinin korunması, birlik ve dayanışmasının sağlanmasının ancak toplumsal ve kültürel hafızasının yaşatılmasıyla mümkün olduğunu ifade etti. Anadolu’nun zengin kültürel mirasının geleceğe aktarılmasında halkoyunlarının büyük bir rol oynadığını belirten Tamtürk, İzmir Folklor Derneği’nin bu misyonu 20 yıldır başarıyla sürdürmesine dikkat çekti. Şubenin liseli gençlerinin bu projede yer alarak kültürel mirasla buluşmasının ve bu değerleri sahiplenmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Tamtürk, İzmir Folklor Derneği ile yapılan iş birliklerinin bu anlamda çok kıymetli olduğunu belirtti. Gecede emeği geçen tüm eğitmenlere, Çağdaş Liseli Gençlik danışmanlarına ve velilere teşekkürlerini sundu.

İzmir Folklor Derneği’nin 20. yıl etkinliğinde, Bodrum, Trabzon, Burdur, Denizli, Ankara, Azerbaycan ve Anadolu’nun yedi bölgesinden halk oyunları sahnelendi. Renkli yöresel kıyafetler ve yöresel halk danslarıyla sahneye taşınan performanslar, kültürel mirasın gücünü ve halkoyunlarının birleştirici etkisini gözler önüne serdi.

Etkinliğin sonunda Ozan Ali İlgazi, tüm eğitmen ve dansçıları sahneye davet ederek teşekkürlerini sundu. Ayrıca, İzmir Folklor Derneği'nin yıl sonu gösterisinin 24 Mayıs'ta gerçekleşeceğini müjdeleyerek sözlerini noktaladı. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.