İzmir Körfezi yaşatılmalı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.10.2024 - 04:00

İzmir Körfezi için hazırlanan acil eylem planı tartışmalara neden olurken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, planın yetersiz olduğunu ifade etti. Çevre Mühendisleri Odası, etkili bir yönetim idaresinin oluşturulması gerektiğini vurgularken CHP Gölge Bakan Yardımcısı Baran Bozoğlu, planın sorunları çözmeye yönelik olmadığını belirtti. İzmirliler, körfezin acil ve etkili bir şekilde temizlenmesini beklerken İzmir Körfezi’nin yaşatılması için de gerekli adımların bir an önce atılmasını istiyor.

İzmir Körfezi’nin temizlenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından oluşturan bilim kurulunun hazırladığı 15 maddelik planla ilgili düşüncelerini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Şu anda imza atmamızı istedikleri 15 maddelik plan uygulamaya geçtiği zaman ben körfezin istediğimiz kadar temizleneceğine inanmıyorum” diye konuştu.

Acil eylem planını değerlendiren Cemil Tugay, “Yazılı olarak o metinde de yer almayan konular var. Dünya Bankası’ndan, İller Bankası üzerinden bize verilecek kredilerle ilgili bir netlik yok. Başından beri ‘Her şeyi belediye yapsın biz de belediyeyi kontrol edelim’ gibi bir yaklaşım var. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı İzmir’in de bakanlığı. Bu sadece arıtmadan kaynaklı bir kirlilik değil. Sadece belediyenin sorunu, sadece İzmir’in sorunu değil. İzmir Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şehri, o yüzden İzmir’in bu büyük bir sorununa bakanlıklar sonuna kadar sahip çıkmak zorunda. Belediyeler yapsın, biz de belediyeleri denetleyelim yaklaşımıyla olmaz” dedi.

İZMİR KÖRFEZİ YÖNETİM İDARESİ KURULMALI

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Koordinasyon Kurulu Toplantısında, balık ölümlerinin körfezde, nutrient fazlalığı nedeniyle aşırı alg üremesi yaşanması ve çözünmüş oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle yaşandığı bildirildi. Nutrient fazlalığının temel nedeni ise özetle kirlilik olduğu belirtilerek konuya ilişkin rapor hazırlandı. Yayımladıkları raporda en dikkat çeken ifade ise “Etkin bir İzmir Körfezi yönetim idaresi kurulmalı, örgün ve yaygın eğitim dahil ilgili tüm kurum ve kuruluşlar paydaşı olmalı (TCDD, ÇŞİM, liman, belediyeler, meslek odaları, sivil toplum kuruluş temsilcileri vd.), çalışmalar hakkında kamuoyu şeffaf bir şekilde bilgilendirilmelidir” oldu.

SORUNLARI ÇÖZMEYE YÖNELİK DEĞİL

CHP Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Gölge Bakan Yardımcısı Baran Bozoğlu, İzmir Körfezi için yapılan “acil eylem planı” toplantısında alınan 15 maddelik kararların sorunları çözmeye yönelik olmadığını vurguladı.

Verilerin maddelerde yer almadığını belirten Bozoğlu, “Bakanlık denetim sayısını paylaşmalıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi hedef alınarak tüm sorumluluğu İzmir’e yöneltiyorlar. Oysa körfezi kirleten Gediz Havzası başta olmak üzere fabrika denetim sayısı artması, sürekli atık su izlenerek kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. Bu derelere deşarj yapılan işlemlerin daha sıkı denetlenmesi gerekiyor. Körfeze akan derelerin kontrol altına alınması gerekiyor. Her bir fabrikaya anlık olarak ani denetim yapılması gerekir. İzmirlilerin sağlıklı yaşam hakkı için tüm ekonomik zorluklara rağmen mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.