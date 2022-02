İzmir, 'Wings for Life World Run'a  5'inci kez ev sahipliği yapacak

18 Şubat 2022 Cuma, 14:21

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 8 Mayıs’ta sekiz ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağına üçüncü kez İzmir ev sahipliği yapacak. Altı kıtada aynı anda başlayacak koşunun İzmir’de on bine yakın koşucuyu ağırlaması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek koşudan sağlanan gelirin tamamı omurilik felcinin kalıcı tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacak. Etkinliğe kayıtlar www.kosamayanlaricinkos.com adresinde devam ediyor.

SOYER: EV SAHİBİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Bir kez daha Wings for Life World Run’ın İzmir’de düzenleneceğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ‘‘İzmir olarak dünyanın en önemli yardım organizasyonlarından biri olan Wings for Life World Run’a beşinci kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Wings for Life World Run, henüz nihai çözümünü bulamadığımız ancak koşamayanlar için attığımız her adımda sonuca biraz daha yaklaştığımızı bildiğimiz omurilik felcine çözüm arayan araştırmalara destek olan, en önemli organizasyonlardan biri. Bu büyük organizasyona dahil olmak ve ev sahipliği yapmak hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem İzmirliler için çok gurur verici. Bu yıl da etkinliğe yoğun bir katılım olmasını ve etkinlik sonunda önemli bir bağış toplanmasını tüm kalbimle umut ediyorum. 8 Mayıs Pazar günü, başta belediyemizin çalışanları olmak üzere tüm İzmirlileri hatta güzel şehrimize Türkiye’nin her yerinden konuk olanları bu önemli koşuya bekliyoruz. Wings for Life World Run’ı sadece bir spor ya da iyilik etkinliği olarak değerlendiremeyiz. Bu koşunun içinde yardımlaşma var, dayanışma var, vicdan ve insanlık var, emek var, bilim var. Bizim de en öncelikli amacımız, bu değerleri her sene üzerine ekleyerek çoğaltmak ve omurilik felcinin nihai çözümüne olabilecek en büyük katkıyı vermek. ‘Koşamayanlar için koşmak’ isteyen, araştırmalara katkı vermek isteyen herkesi 8 Mayıs Pazar sabahı bir kez daha bizimle koşmaya davet ediyoruz’’ dedi.

ÇALKAYA'DAN ÇAĞRI

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya herkesi bu önemli organizasyona katılmaya davet ederek ‘‘Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olarak 20 yılı aşkın süredir omurilik felçlilerine umut olacak projeleri desteklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de her yıl binlerce kişi, dünyada ise milyonlarca kişi omurga travması sebebiyle omurilik felçlisi olarak tekerlekli sandalyede hayatlarına devam etmek zorunda kalıyor. Omurilik felçlileri için umudumuz kök hücre tedavisi. Tedavi ile ilgili kesin sonuçlar olmasa da bu alanda yapılan çalışmalar bizler için umut olmaya devam ediyor. Bu yüzden Wings for Life Vakfı tarafından omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak, omurilik felcine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run sadece bir iyilik koşusu değil. Milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkileyen bu hastalık için yapılan çalışmaların desteklenmesi tüm omurilik felçlileri için büyük bir önem arz ediyor. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği olarak altı kıta ve 12 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Wings for Life World Run için bu yıl da İzmir’de herkesi koşamayanlar için koşmaya davet ediyoruz’’ diye konuştu.

BİTİŞ ÇİZGİSİ YOK, YAKALAMA ARACI VAR

İzmir’de yapılan en büyük koşu olan Wings for Life World Run’ın start’ı saat 14.00’te İzmir Kültürpark'ta verilecek. Bitiş çizgisinin olmadığı yarışta koşucular, yarışa başladıktan yarım saat sonra 15 kilometre hızla yola çıkacak Yakalama Aracı’na yakalanmamaya çalışacak. Hızı her yarım saatte artan ve maksimum 35 km/s hıza ulaşan yakalama aracının son geçtiği bir kadın bir erkek katılımcı o parkurun birincileri olacak. Dünyanın farklı noktalarında aynı anda başlayacak yarışın dünya birincileri ise tüm parkurlarda Yakalama Aracı’nın önünde en uzun süre yarışı sürdüren bir kadın, bir erkek yarışmacı olacak.

Wings for Life Vakfı dünya çapında milyonlarca kişi çoğunlukla trafik ya da ev kazaları sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Tek hedefi omurilik felci araştırmalarını desteklemek olan Wings for Life, kâr amacı gütmeyen bir vakıf olarak 2005 yılından beri dünya çapında insanların hayatını değiştiren araştırma projelerine ve klinik çalışmalara fon sağlıyor. Wings for Life World Run kayıt ücretleri ile toplanan bağışların tamamı Wings for Life Vakfı’nın nihai hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.