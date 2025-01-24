İzmir yatırım mağduru

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:35

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:35

İ zmir’de 15 yıldır yapımına başlanamayan metro projesine yine sembolik bir bütçe ayrıldı. Toplam 4.5 kilometre uzunluğa sahip, 40 adet vagon alımını da içermesi planlanan Halkapınar#Otogar metrosuna 12. kez simgesel şekilde 3 bin TL bütçe ayrıldı. Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan “2025 Yılı Yatırım Programı”nda, proje tutarı 16 milyar 131 milyon TL olan İzmir Halkapınar-Otogar metro projesine 3 bin lira ödenek ayrılması sonrası İzmir’de yapılan bir araştırmaya göre AKP hükümetinin kenti cezalandırdığı ve yatırımlarda ayrımcılık yaptığı algısını güçlendirildi. İntegral Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, her 4 İzmirliden 3’ü İzmir’in yeterli yatırımları alamadığını ve özellikle AKP hükümetinin İzmir’i cezalandırdığını düşünüyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 65’i CHP’li belediyelerin hizmetlerinin engellendiği görüşünü belirtti. Araştırmada katılımcılara, “AK Parti hükümetinin İzmir’e hak ettiği ölçüde yatırım yapmadığı, hatta oy vermediği için İzmir’i cezalandırdığı görüşüne ne derece katılıyorsunuz” sorusu yöneltildi. Bu soruya katılanların yüzde 65’i, “Kesinlikle katılıyorum” ya da “Katılıyorum” cevabını verdi. Bu oranın, kısmen katılanlarla birlikte yüzde 75’e kadar yükseldiği gözlendi. Araştırmada, “AK Parti hükümeti İzmir’de CHP’li belediyelerin hizmet etmesini engelliyor görüşüne ne derece katılıyorsunuz” sorusu da yer aldı. Katılımcıların yüzde 51.7’si bu görüşe “Kesinlikle katılıyorum” ya da “Katılıyorum” şeklinde yanıt verdi. Kısmen katılımcılarla birlikte bu oran yüzde 65’e yükseldi. Araştırma sonuçları, neredeyse 7 İzmirliden birinin CHP’li belediyelerin hizmetlerini yetersiz bulduğunu ortaya koydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılında raylı sistem projelerine 12 milyar TL bütçe ayırdığını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Hükümet; yıllardır bekleyen Halkapınar-Otogar metro hattına sadece 3 bin TL ayırdı. AKP’nin İzmir adayı, ikinci çevre yolu projesi için söz vermişti. Konuyu gündeme getirince de başka bir vekil; ‘Çevre yolu yapılacak haberiniz yok. Tüm süreçler bitti, 2025 yatırım planına koyuldu.’ demişti. Biz planda göremedik, sayfa numarası verirseniz bakmak isteriz” ifadelerini kullandı.

RAYLI SİSTEM PROJELERİNE BÜYÜK BÜTÇE AYRILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı için raylı sistem projelerine 12 milyar TL bütçe ayırırken aynı projeye AKP hükümetinin sadece 3 bin TL ayırdığını belirten CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, hükümetin İzmir’e yatırım yapmaktan kaçındığını belirterek “Üç bin liraya oyuncak tren bile alamazsınız” şeklinde konuştu.

İZMİR, AKP’YE KIRMIZI KART GÖSTERİYOR

Şenol Aslanoğlu, İzmir’in AKP’nin bu yatırımlarına karşılık olarak “kırmızı kart” göstereceğini ve yerel yönetimlerin bu eksiklikleri gidermek için çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayarak yapılan araştırmaya ilişkin, ”Vatandaş ne hissediyorsa onu söylemiş. Yapılan araştırma, gerçeği kâğıda dökmüş. AKP ısrarla İzmirliyi anlamamak ve İzmirli olmamak için çabalıyor” dedi. Aslanoğlu, İzmir’in AKP hükümetinin hedefi olduğunu belirterek İzmirli yurttaşların ödediği vergilerin, mal varlıklarının ve yatırımlarının İzmirlilerden kaçırıldığını söyleyerek hükümetin sadece CHP’li belediyelere yönelik kanunsuz bir ayrımcılık yaptığını ve belediyeleri baskı altına alarak halkın hizmet almasını engellemeye çalıştığını vurguladı.

‘İZMİRLİNİN ÖDEDİĞİ VERGİ KENTE AYRILMALI

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz ise “Mevcut çevre yolumuz artık kent içi trafiğin kilitlediği bir yol olarak işlevini yitirmiş vaziyette. İkinci bir çevre yolu kentin en önemli yatırım kalemlerinden biri olmasına rağmen merkezi idareden hiçbir bütçenin ayrılmamış olması büyük eksiklik. Öte yandan körfez temizliği, kentsel dönüşüm, metro ve raylı sistemler gibi merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin ortaklaşa imza atması gereken altyapı yatırımları olmasına rağmen bu konularda bütçeden yeterli payın ayrılmaması, İzmir’in potansiyelini ortaya çıkarması ve yeterli gelişimi göstermesi noktasında engel teşkil ediyor. Bu konuda İzmir’in verdiği verginin yüzde 1’i değil en azından yüzde 10’u bu kente ayrılmalı ki kentimiz hak ettiği seviyeye gelsin” dedi