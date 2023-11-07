İzmir'de 10 Kasım'a özel koreografi

Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:32

Güncelleme: 07.11.2023 - 13:32

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıldönümünde Konak Atatürk Meydanı’nda 10 Kasım saat 09.05’te “7’den 77’ye İzindeyiz!” yazıyor.

Saat Kulesi etrafına ise ''09:05'' saat görseli koreografisi yapılacak. Herhangi bir yaş sınırının olmadığı etkinliğe katılmak isteyen İzmirliler gencizmir.com adresinden başvurabilir.