İzmir'de 10 Kasım'a özel koreografi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde Konak Atatürk Meydanı’nda 10 Kasım saat 09.05’te “7’den 77’ye İzindeyiz!” yazılı koreografi yapıyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:32
İzmir'de 10 Kasım'a özel koreografi
Abone Ol google-news

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıldönümünde Konak Atatürk Meydanı’nda 10 Kasım saat 09.05’te “7’den 77’ye İzindeyiz!” yazıyor.

Saat Kulesi etrafına ise ''09:05'' saat görseli koreografisi yapılacak. Herhangi bir yaş sınırının olmadığı etkinliğe katılmak isteyen İzmirliler gencizmir.com adresinden başvurabilir.


10 kasım İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi mustafa kemal atatürk

En Çok Okunan Haberler