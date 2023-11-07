İzmir'de 10 Kasım'a özel koreografi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümünde Konak Atatürk Meydanı’nda 10 Kasım saat 09.05’te “7’den 77’ye İzindeyiz!” yazılı koreografi yapıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 85. yıldönümünde Konak Atatürk Meydanı’nda 10 Kasım saat 09.05’te “7’den 77’ye İzindeyiz!” yazıyor.
Saat Kulesi etrafına ise ''09:05'' saat görseli koreografisi yapılacak. Herhangi bir yaş sınırının olmadığı etkinliğe katılmak isteyen İzmirliler gencizmir.com adresinden başvurabilir.
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