İzmir'de 100. yıl coşkusu toplu taşıma rakamlarına da yansıdı
Yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü için düzenlediği kutlamalara akın etti. 29 Ekim Pazar günü tüm toplu ulaşım araçlarına, bir önceki pazar gününe göre yüzde 28 artışla toplam 1 milyon 498 bin biniş yapıldı.
İzmirliler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü için düzenlenen tarihi kutlamalara yoğun katılım gösterdi. 29 Ekim Pazar günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen resmi geçit töreninin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin dört bir yanında organize ettiği sergiler, konserler, zeybek gösterileri, uçurtma şenliği ve İzmir Körfez Festivali kapsamındaki yüzme, yat ve optimist yarışları 7’den 70’e yurttaşlarla dolup taştı. Cumhuriyet yürüyüşü, fener alayı, İZDENİZ gemilerinin havai fişek ve lazer ışık gösterileri ile Kültürpark’taki Kenan Doğulu konserinde ise coşku zirveye çıktı.
YÜZDE 28’LİK ARTIŞ YAŞANDI
Toplu ulaşımda yüzde 50 indirimli hizmet verilen Cumhuriyet Bayramı’nda, tüm toplu ulaşım araçlarına 1 milyon 498 bin 797 biniş yapıldı. Bu rakam, bir önceki pazar günü 1 milyon 160 bin 187 bin olmuştu. İstatistikler, Cumhuriyet’in 100. yıldönümü kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim Pazar günü, bir önceki pazara göre yüzde 28 yolcu artışı yaşandığını gösterdi. Binişlerin 527 bini tam, 447 bini ise öğrencilerden oluştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
- Açıklama yaptı: Paraşütle gelerek başarı...
- Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
- Tedavi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı
- Dünyaca ünlü bankadan çarpıcı tahmin!
- Asgari ücretliye kötü haber!
- 'Rakibimi biliyorum, siz de anlamışsınızdır...'
- Türkiye'nin konuştuğu çift gözaltında!