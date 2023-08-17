İzmir’de 11 ayrı noktada ücretsiz açık hava sinema keyfi

Yayınlanma: 17.08.2023 - 12:55

Güncelleme: 17.08.2023 - 12:55

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açık hava sinema gösterimleri, 11 ayrı ilçede Ağustos ayında da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşan “Turna Misali” filminin başlama saati 21.00. Göç hikayesini anlatan film 17 Ağustos Perşembe günü (bugün) Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesi Can Çağnay Çok Amaçlı Spor Salonu Açık Alan’da, 19 Ağustos Cumartesi günü Kemalpaşa Sütçüler Köyü Eski Pazar Yeri’nde, 21 Ağustos Pazartesi günü Bergama Cumhuriyet Meydanı’nda, 22 Ağustos Salı günü Menemen Doğaköy Köy Meydanı‘nda, 23 Ağustos Çarşamba günü Beydağ 2 Eylül Kurtuluş Parkı’nda, 24 Ağustos Perşembe günü Menderes Yeniköy’de, 25 Ağustos Cuma günü Konak Mercek: Kadifekale Atölye Alanı / Otopark Alanı’nda, 26 Ağustos Cumartesi günü Bayraklı Cengizhan Mahallesi Ekrem Akurgal Yaşam Alanı’nda, 27 Ağustos Pazar günü ise Buca Belenbaşı Köyü Köy Meydanı’nda izleyicilerle buluşacak.

2021 yılı yapımı “Turna Misali”, göç hikayesini izleyicilere aktarıyor. Filmin senaristliğini ve yapımcılığını Eyüp Boz ve İffet Eren Danışman Boz üstleniyor.