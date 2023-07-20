İzmir'de barınma krizi: İntihar edeceğim!
Ekonomik krizinin yanında barınma sorunu da her geçerken büyürken İzmir’de bir yurttaş evden çıkartıldığını, ancak fahiş rakamlar nedeniyle ev bulamadığını anlatarak “İntihar etmeyi düşünüyorum" diyerek isyan etti.
Art arda gelen zamlar sonrası yaşamı daha da zorlaşırken ülkede süren konut krizi daha da derinleşiyor. Ev sahibi-kiracı davalarında rekor artış olurken İzmir’de bir yurttaş evsiz kaldığını göz yaşlarıyla anlattı ve "İntihar etmeyi düşünüyoruz" dedi.
"AĞLAYARAK GEZİYORUM, EV YOK"
Gündeme Bakış'ın sokak röportajına katılan İzmirli bir yurttaş, "Yaşamak haram oldu, zehir oldu. Ben şu yaşımda ağlayarak geziyorum, intihar etmeyi düşünüyorum. Ben emekliyim, oğlum ev arıyor. Tek çalışan, küçük çocukları var, bakan yok. Ev bulamıyorum, 12 bin TL'ye ev yok! Oğlum asgari ücret alıyor. Nasıl geçinelim biz! Kimlere oy verdik, kimlere inandık. Bizi yerden yere vurdular. Ben ağlıyorum, hepimiz intihar mı edelim, hepimiz ölelim mi! Bunu mu hak ediyoruz biz. İntihar edeceğim diyerek geziyorum" sözleriyle anlattı.
Yurttaş, ev sahibinin tahliye için evi başkasına sattığını, satın alan kişilerin tadilat ve ölçü gibi söylemlerle her gün eve geldiğini de belirtti.
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