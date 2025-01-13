İzmir’de CHP çalıştayı: Halkın iradesi her zaman kazanacak

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:16

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:53

Açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, iktidarın İzmir'i hedef aldığını dile getirdi. Aslanoğlu,, İzmir'in her zaman aydınlık ve direnişin simgesi olduğunu belirterek, "Bu şehir, tarihi boyunca baskılara karşı direnen, demokrasinin ve özgürlüklerin başkenti olmuştur. 22 yıldır bu iktidarın baskılarına direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"CHP TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tüm parti örgütüne teşekkür eden İl Başkanı, "Bugün CHP, Türkiye'nin birinci partisidir. Belediye başkanlarımızın kararlı duruşu ve icraatlarıyla gurur duyuyoruz. Birlik ve dayanışma içinde bu zorlu dönemin üstesinden geleceğiz" diyerek mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi.

AKPli Cumhurbaşkanına seslenen Aslanoğlu, "22 yıldır bu ülke sizden ne çekti Erdoğan. Biliyoruz derdin başın CHP, derdin başın İzmir. İzmir’le sadece senin dokun değil, il başkanın dokusu da uyuşmaz. Bilal saygılı camiinden ÇEDES için bu ülkeyi, bu vatanı, bu vatandaşları, İzmir’i bölecek işlere kalkışanlar ile İzmirliler uyuşur mu? İzmirliler ÇEDES’in sonunun mezhep kavgası olacağını biliyor. Size bu vatanı da, İzmirlileri de böldürtmeyeceğiz. Hevesiniz kursağınızda kalacak" dedi.

Aslanoğlu İzmir'in AKP adayı Hamza Dağ'ın afişlerinde AKP logosunu da kullanmadığını hatırlatarak, "Istakozcu vekilinin de, meclisi ringe çeviren vekilinin de, senin ambleminden utanıp seçim afişlerin de ampulü gizleyen genel başkan yardımcının da, genç teğmenler İzmir’i gururlandırırken, fırıldaklığı ile bizi utandıran teğmeninin de İzmir ile alakası yok. Genel başkan yardımcın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilebilmek için yalandan gül sokakta dolaşıp, bende aslında sizin gibiyim demeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

"BİZİ SİLKELEYEBİLECEKLERİNİ SANIYORLAR"

İzmir’i korkutacaklarını sanıyorlar diyen Aslanoğlu, "Efelere diz çöktüreceklerini sanıyorlar. Bizi sindireceklerini sanıyorlar. Bizi silkeleyebileceklerini sanıyorlar. 100 yıllık kökleri olan bu ulu çınarı silkeleyebileceklerini sanıyorlar. Bizi kendileri ile karıştırıyorlar" dedi.

CEMİL TUGAY "İZMİR KARALAMAYA ÇALIŞILDI”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, iktidarın İzmir’i hedef aldığını belirterek, "Körfez üzerinde karalama kampanyası yaşadık, kirli su şişesiyle İzmir karalamaya çalışıldı. İzmir’i sevemediklerini biliyorduk ama nefret ettiklerini bu davranışla öğrenmiş olduk. Onlara 'Görevlerinizi yaparsanız daha hızlı temizleriz körfezi’ dedim, bir gramlık çaba göstermediler ve bizi engellemeyi seçtiler" dedi.

“İZMİR’İ ÇEKİM MERKEZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İzmir’i çekim merkezi yapmaya çalışıyoruz diyen Tugay, “Bir plan hazırladık ve gerçekleştiriyoruz. Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği sağladık. Bizden istenen 90 dakikaydı, geri getirdik. Mümkün olan en uygun su fiyatı istendi, başlar başlamaz indirime gittik, 2 senede en uygun su fiyatı olan şehir İzmir için hazırlık yapıyoruz. İZSU altyapı kurumumuz İzmir’in her yerinde yüzlerce kilometrelik arıtma, yağmur suyu, atık su hattı yapıyor” dedi.

“9 AYDA 20 MİLYARI YATIRIMA AYIRDIK”

Göreve geldiğimizden beri pek çok projeyi hayata geçirdik, İzmir’in CHP’li geleneği ile, geçmiş başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Hepsine hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz teslim aldığımız bayrağı daha yükseğe, ileri taşıyoruz. Göreve geldikten sonra daha fazla altyapı, kentsel dönüşüm çalışmaları yaptık. 9 ayda 20 milyardan fazla parayı yatırıma ayırdık. Bunu zorlu ekonomik şartlar altında yaptık. Krizlere neden olan kötü ekonomi yönetimi sonunda belediyeler de zorluklar yaşıyor. Arkamızda iktidar desteği olmadığı halde, olumsuz şartlarda biz yapabildiğimizin en iyisini yapıyoruz. Ahlakımızla, namusumuzla, vatan, millet sevgimizle çok güzel işler başarıyoruz. Bunu örgütümüzle birlikte yapıyoruz.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR, HALKIN İRADESİ KAZANACAK"

Konuşmasının sonunda halkın iradesine vurgu yapan Özel, "Ne yaparlarsa yapsınlar, milletin istediği kişi sandıktan çıkacak. Bizim tek rehberimiz halkın iradesidir. Hiçbir baskı ya da tehdit, halkımızın tercihini değiştiremez" diyerek sözlerini tamamladı.////

“KIRSALDA KOCAOĞLU’NU ANLATIYORLAR”

Bugünden itibaren başarılı işler yapmalıyız ve yaptıklarımızı anlatmalıyız. Bugüne kadar bize oy vermiş seçmenle iktidar olamayız, ulaşamadığımız, bizi yanlış anlattıkları toplum kesimlerine ulaşmalıyız. Onların pek çoğu ekonomik sıkıntı yaşıyor. Çiftçiler Türkiye’de ne planlamada, ne desteklenmede beklediklerini göremiyorlar. Çiftçilerimizin çocukları topraklarını ter ediyor, düşük gelirli işlere razı oluyorlar. Gıda krizinin yaklaştığı günlerde bizim çiftçilere ihtiyacımız var. İzBB 270 milyonluk çiftçi desteği yaptı geçtiğimiz yıl. Sağ olsun Aziz Kocaoğlu, Türkiye’ye örnek olan İzmir modelini hayata geçirdi, gittiğimiz her yerde hala onun adıyla bizi karşılıyorlar, üretim yollarıyla, kooperatiflere verdiği destekle, bize açtığı yolda ilerliyoruz. Geçen yıl üretim yolları yaptık, bu sene de yapacağız, sizin döneminizdeki köy yollarının bu dönem yapıldığını herkes görecek. Hizmetlerimizle tanışmamız kimsenin kalmamasını istiyoruz. Arkadaşlarımız mahalleleri geziyor, talepler alınıyor ve yardımlar ediliyor. Yemek dağıtımı yapılıyor, evde sağlık hizmeti verilecek. Üniversite öğrencilerimize maddi yardımlarımız artarak devam edecek, eğitim köprüsü projesiyle burs vermek isteyenlerle yardıma ihtiyacı olanları buluşturduk.

“İZMİR İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ”

Tugay, “İzmir’i çekim merkezi yapmaya çalışıyoruz, bir plan hazırladık ve gerçekleştiriyoruz. Üniversite sınavında ilk bine giren öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği sağladık. Bizden istenen 90 dakikaydı, geri getirdik. Mümkün olan en uygun su fiyatı istendi, başlar başlamaz indirime gittik, 2 senede en uygun su fiyatı olan şehir İzmir için hazırlık yapıyoruz. İZSU altyapı kurumumuz İzmir’in her yerinde yüzlerce kilometrelik arıtma, yağmur suyu, atık su hattı yapıyor.”

"31 MART SONUÇLARI AKP'Yİ SARSMIŞTIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki konuşmasında 31 Mart yerel seçim sonuçları, ekonomik kriz ve hükümetin CHP'li belediyelere yönelik politikalarını eleştirdi. Özgür Özel, yerel seçimlerinde CHP'nin elde ettiği başarının, iktidar kanadında büyük bir rahatsızlık yarattığını belirterek, "CHP’li belediyelerin halk nezdindeki memnuniyet oranının yüzde 58 seviyelerinde, AK Parti'nin ise bu başarıyı hazmedemiyor" ifadelerini kullandı.

Özel, iktidarın, CHP'li belediyeleri başarısız göstermek için çeşitli engellemeler çıkardığını belirterek, "Onlar İzmir'i ve Cumhuriyet değerlerini yıpratmaya çalışıyorlar. Ancak biz bu organize kötülüğe teslim olmayacağız" dedi.

"İZMİR'DE TARİHİ BAŞARI"

İzmir'deki yerel seçimlerde 31 belediye başkan adayından 29'unun seçimi kazandığını hatırlatan Özel, "Bu başarı CHP'nin köklü geçmişine ve halkın güvenine dayanıyor. İzmir, Cumhuriyet değerlerine bağlılığıyla her zaman direnişin simgesidir" dedi.

Özel ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili "Birkaç günlük bir kaynak arayışı nedeniyle bu spekülasyonları yaratıyorlar. Ancak biz çalışanlarımızı mağdur etmedik, etmeyeceğiz. Maaşlar ödendi, bundan sonra da her türlü engellemeye karşı hazırlıklıyız" dedi.

"ALIM GÜCÜ ERİYOR"

Konuşmasında ekonomik krize de değinen Özel, asgari ücret ve emekli maaşlarının alım gücünün düştüğünü vurguladı. "Geldiğimiz noktada asgari ücretle alınabilen çeyrek altın sayısı düştü. Emekliler ise artık temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Halkın alım gücü her geçen gün eriyor" dedi.

"AYRIŞTIRICI DİLE KARŞI DURUŞUMUZ NET"

Özgür Özel, Erdoğan’a doğrudan seslenerek, "Erdoğan, bu ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı siyaseti derhal bırakın. Milletin iradesine saygı gösterin. Eğer bu tavrınızı sürdürürseniz, biz de cevabımızı demokratik yollarla, halkın iradesiyle çok daha güçlü vereceğiz. Ülkeyi bölen, halkı ayrıştıran bu dili asla kabul etmiyoruz" dedi.