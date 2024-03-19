İzmir’de ulaşım durma noktasına geldi

İzmir’de İZULAŞ işçilerinin greve gitmesi sonrası metroda da teknik arıza nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:27
İzmir’de ulaşım durma noktasına geldi
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İzmir'in en yoğun kullanılan toplu ulaşım araçlarından biri olan İzmir Metro'da yaşanılan teknik bir arıza ile seferlerde gecikmeler yaşanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası işçilerin iş bıraktığı gün metroda yaşanan arıza kenttin ulaşım ağını durma noktasına getirdi. 

Sabahın erken saatlerinden bu yana seferlerin rutin şekilde devam etmemesi duraklarda çokca yolcunun birikmesine neden olurken, yurttaşlar sosyal medya üzerinden isyan etti. 

İzmir Metro A.Ş. yaptığı açıklamada, “Sayın Yolcularımız, İzmir Metrosu’nda teknik bir nedenden dolayı seferlerimiz gecikmeli olarak devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Kurum saat 10.00 sıralarında seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

 


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