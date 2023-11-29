İzmir’de vapur seferleri normale döndü

İzmir’de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:03
İzmir’de vapur seferleri normale döndü
Abone Ol google-news

İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtınadan deniz ulaşımı da olumsuz etkilenmiş, vapur seferleri sabah 09.20 itibariyle iptal edilmişti. 

İZDENİZ’den yapılan açıklamaya göre, iptal edilen vapur seferleri saat 15.30 itibari ile yeniden başladı.


İzmir İzdeniz vapur

En Çok Okunan Haberler