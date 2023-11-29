İzmir’de vapur seferleri normale döndü
İzmir’de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yeniden başladı.
İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtınadan deniz ulaşımı da olumsuz etkilenmiş, vapur seferleri sabah 09.20 itibariyle iptal edilmişti.
İZDENİZ’den yapılan açıklamaya göre, iptal edilen vapur seferleri saat 15.30 itibari ile yeniden başladı.
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