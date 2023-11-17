İzmir’den Hatay’a yardımlar sürüyor

Yayınlanma: 17.11.2023 - 15:18

Güncelleme: 17.11.2023 - 15:18

Rotary 2440. Bölge, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Mavişehir Rotary Kulübü'nün İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) 20 Kasım'da gerçekleşecek ‘Çocuklar İçin Güvenli Gıda – SAFFI’ Sempozyumunun sponsorları Hatay’a yardım paketi götürdü.

Rotary 2440. Federasyon Bölge Başkanı Ayda Özeren, Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Kemal Nas, Mavişehir Rotary Kulübü’nden Başkan Filiz Kırbeyi, eşi Mehmet Nezih Kırbeyi ve Dr. Eser Ok ile Sempozyum Düzenleme Kurulu adına Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok 16 Kasım’da Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş tarafından karşılandı ve yardımların bir bölümü birlikte halka dağıtıldı.

ÜRETİCİYE FİDE DESTEĞİ

Bin 520 çocuğa anorak mont ve bot hediyelerinin dağıtıldığı etkinlikte eğitim malzemeleri içeren sırt çantaları ile beyaz eşyalar, su artırma cihazı ve gıda paketleri de tek tek evlere teslim edildi. Üreticiye de zeytin, sumak, avokado, keçiboynuzu ve aronya fidesi ile balya makinası, toprak hazırlama karık yapma makinası, dijital toprak analiz cihazları gün boyunca halka dağıtıldı. Yardımlar açılan artezyen kuyularının pompa ve boru sistemleriyle sürecek.