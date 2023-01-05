İzmir’in muhtarları turneye çıkıyor

05 Ocak 2023 Perşembe, 16:57

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü için hazırlanan “Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali”nde oynayan 100 muhtarla bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer, Nefes Restoran’daki buluşmada muhtarlara ve müzikalin eğitmenlerine teşekkür plaketi verdi. Muhtarlar “En büyük başkan Tunç Başkan”, “İşte Başkan gerçek Başkan” sloganları attı.

Plaket törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kılıç, müzikalin genel sanat yönetmeni Vedat Murat Güzel, yönetmeni Aysel Güzel, yazar Emre Behiç Yavuz, müzik direktörü Pelin Kadıoğlu, dans koreografı Özgür Adiloğlu katıldı.

MÜZİKAL TURNEYE ÇIKIYOR

Oyunu büyük bir beğeniyle izlediğini söyleyen Başkan Soyer, “Gerçekten muhtar arkadaşlarımın her biriyle iftihar ediyorum. İzmir’in Saat Kulesi gibi, Körfez’i gibi sembolleri, simgeleri var. Siz Türkiye’ye marka olacak bir şeyi çıkardınız. Yaptığınız müzikal Türkiye markası olacak bir şey. Cumhuriyet’e sahip çıkan, geleceğe ışık tutan, birbirleriyle uyumlu muhtarlarsınız. İzmir’in muhtarlarıyla bir turne de yapacağız. 23 Ocak’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki oyundan sonra Şubat ayında Ankara Yenimahalle ve İstanbul Maltepe’de programınız var” ifadelerini kullandı.

“100. YILIN MUHTARLARI SİZLERSİNİZ”

Türkiye tarihinin en kritik seçiminin yapılacağını ifade eden Başkan Soyer, “Bu seferki seçim gerçekten 100 yılın seçimi olacak. Cumhuriyet’in yüzüncü yılında yeni bir Türkiye’yi birlikte kuracağımıza inanıyoruz. 100. yılın muhtarları sizlersiniz. Birbirimize el vermeye, güç vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum Türkiye sizlere bakarak İzmir’den ilham alacak” şeklinde konuştu.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı için iki ay tiyatro ve müzik eğitimi alıp hayatlarında ilk defa sahneye çıkan muhtarlar, “Kurtuluştan Demokrasiye İzmir Muhtarlar Müzikali” ile İzmir’in kurtuluş hikâyesini anlatıyor. Ege türkülerinden yola çıkarak üç efe ve iki kadın kahramanın hikâyesinin anlatıldığı oyunda Atçalı Mehmet, Yörük Ali, Çakırcalı Mehmet, Çete Emir Ayşe, Gördesli Makbule gibi bilinen kişilerin yanında kurgusal karakterler canlandırılıyor. Oyun orkestrası, korosu, halk dansları grubu, geniş oyuncu kadrosu, dekor ve kostümüyle görkemli bir görsel şölen sunuyor.