İzmirli balıkçılar sezonu açtı, siftahı Tunç Soyer yaptı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 10:31

Güncelleme: 01.09.2023 - 10:31

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, denizlerde av yasağının bittiği 1 Eylül’de güne balıkçı esnafıyla başladı. Balıkçıların aylar sonra ağlarını yeniden denizle buluşturduğu yeni av sezonu için “vira bismillah” diyerek balıkçılarla bir araya gelen Başkan Soyer, bereketli bir sezon diledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca’daki Su Ürünleri Hali’nde düzenlenen geleneksel buluşmaya, İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, iş insanları ve belediye bürokratları da katıldı. Esnafı ziyaret eden Başkan Soyer, geleneği bozmadı ve günün siftahını balık alarak yaptı.

“EGE DENİZİ’NİN BEREKETİNE GÜVENİYORUZ”

Sabah 06.00’da tezgahların boşaldığını, Su Ürünleri Hali’nde günün ritminin farklı olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, “Çok yorucu bir tempo. Hiç kolay değil. Ama denizin bereketini insanlarla buluşturuyorsunuz. Ege Denizi Marmara ve Akdeniz’e göre çok daha fazla türün olduğu, çok daha zengin bir deniz. Dolayısıyla da çok çeşitli balık var. Bunun emek veren kardeşlerimizin sofralarına ekmek olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın daha ucuza, daha lezzetli ve sağlıklı balık yemesini diliyoruz. Tüm emekçilere iyi bir sezon diliyorum bereketli, bol kazançlı bir sene diliyorum. Diliyorum ki hepsinin yüzü gülsün inşallah. Bu ekonomik krizde doğanın bize sunduğu bereketle biraz nefes alacağız hep beraber. Doğaya güveniyoruz. Ege Denizi’nin bereketine güveniyoruz. İnşallah Ege’nin bereketi burada emek veren kardeşlerimizin yüzünü güldürsün” dedi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞIN OLUŞMASINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan da av sezonu açılışının emekçi balıkçıların büyük çabasıyla gerçekleştiğini vurguladı. Balıkçıların ülkenin ekonomisine çok ciddi bir katkılarının olduğunu dile getiren Mehmet Şahin Çakan, “Burada hem ihracat kısmında hem de iç pazarda, halkın tüketim kısmında çok büyük destekleri var. Bizim amacımız sürdürülebilir balıkçılığın oluşmasını sağlamak. Çocuklarımıza, gelecek nesillere güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Bunun için de bazı önlemler almamız gerekiyor. Deniz çayırları dediğimiz alanlara yasak getirilip, onun haricinde kalan alanlarda avcılık yapmamız lazım. Bu düzenlemelerin yapılması için de çabalıyoruz” dedi.

YÜKSEK MALİYETLERİ ELEŞTİRDİLER

Yeni sezonda çok heyecanlı olduklarını dile getiren Murat Sağlam, “Av yasağı bitti. Artık balık ucuzlamaya başlar. Bu sezon da vatandaşlarımız bol bol balık yesin diye çalışıyoruz” dedi. Ferruh Karataş ise balığın fiyatına dikkat çekerek, “Mazot pahalı olduğu için balık fiyatları da yüksek. Bir kasa balık 2 bin 500 lira. Çok yüksek. Normalde bu balığın bin lira olması lazım. Bu da esnafı olumsuz etkiliyor. Bu durumda hem esnaf balık almakta zorlanıyor. Hem de biz satmakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

BALIKÇININ DENİZDEN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Yüksel Çevik ise yakaladıkları yaklaşık 10 kilogramlık kaya levreğini göstererek, “Hayırlısı olsun. Güzel bir dönem geçirmeyi diliyorum. Özellikle hamsi konusunda bereketli bir yıl geçireceğimizi umuyorum. Levrek de tezgahlarda olmazsa olmaz” dedi. Rıfat Şaşı ise balıkçılıkta trol teknelerini kaldırmaları gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu kalkmadığı sürece Türkiye’de balıkçılık gelişmez. Her tarafımız denizlerle çevrili ama denizcilik bakanlığı yok. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlıyız. Aslında tersi olması lazım.” Kenan Turan da “Hayırlı, bereketli bir sezon olacağına inanıyoruz. Sezon kapalı olduğu için balık fiyatları biraz yüksekti. İnşallah halkımıza daha hesaplı balık ulaştıracağız” diye konuştu.