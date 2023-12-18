İzmirli gençler için 24 saat yaşayan kütüphane

Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:48

Güncelleme: 18.12.2023 - 15:48

İzmir’de ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlayan Kitap Kafelerin sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. İzmir’in bilgi yuvaları ders çalışmaya elverişli ortamı, ücretsiz internet hizmeti, güler yüzlü çalışanları ve uygun fiyatlı kahveleriyle yoğun ilgi görüyor. Bu hizmeti kentin dört bir yanına yaymayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ayrıcalıklı mekanların sayısını günden güne artırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak Buca’da hem kitap kafe hem de kütüphane olarak hizmet verecek binayı öğrencilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Gençler bahçe bölümünde ve zemin katta İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları ağırlıklı kitaplarla tanışıp kahvelerini yudumlayıp sosyalleşirken, 1. katta ise kütüphanenin zengin kitap koleksiyonundan faydalanabilecek.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERECEK

22 Aralık Cuma günü gençlerden gelen yoğun talepler sonucunda Buca’da hem kitap kafe hem de kütüphaneyi hizmete alacaklarını ifade eden İZELMAN A.Ş Genel Müdürü Burak Alp Ersen, “9 Eylül Üniversitesi’ne yürüme mesafesinde yaklaşık 120 öğrenci kapasiteli kütüphanemiz ve kitap kafemizden gençlerimiz gece de yararlanabilecek. Buradan gençlere bir müjde de vermek isterim. Başkanımız Tunç Soyer’in isteği doğrultusunda 7 gün 24 saat hizmet verecek bir mekan yarattık. Çok yakın zamanda kent merkezi dışında da Tire, Bergama, Bayındır gibi ilçelerimizde de kitap kafeleri gençlerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca Alsancak’ta Tam Otomatik Katlı Otoparkı’nda da Buca ile eş zamanlı kitap kafeyi hizmete alacağız” dedi.

GENÇLER VE ÖĞRENCİLERE SUNULAN HİZMETLER ARTARAK DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları’nın tamamını Buca Kitap Kafe ve Kütüphane’sinde gençlerin bulabileceklerinin altını önemle çizen Ersen, “Şu ana kadar İZELMAN bünyesinde faaliyet gösteren yayın ofisimizle toplam 68 yayını İzmirliler ile buluşturduk. 2024 yılında toplam 100 kitaba ulaşmak hedefimiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in gençler ve öğrenciler için sunduğu bu hizmetleri İZELMAN A.Ş olarak kentin geneline yayarak 2024 yılında da yeni mekanlar açmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

HEM KİTAP KAFE HEM DE KÜTÜPHANE

APİKAM, Konak Metro, Mustafa Necati Kültür Merkezi, Seferihisar, Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi, Alsancak Tam Otomatik Otoparkı Kitap Kafeleri ile birlikte 7. şube olarak açılacak İZELMAN A.Ş. Buca Kitap Kafe, bahçeli iki katlı binadan oluşuyor. Zemin kat ve bahçe bölümü kafe, 1. katı ise kütüphane olarak hizmet verecek bina aynı zamanda 7 gün 24 saat açık olacak. Kitap Kafe kısmının iç mekanında 60, dış mekanında 60 kişi olmak üzere toplam 120 kişi kapasitesine sahip. Aynı zamanda 2. katta yaklaşık 150 m2 lik kütüphane alanı bulunmakta. Ekonomik fiyatları, konforlu ortamı, ücretsiz sınırsız interneti ve aile ortamı ile gençlerimizin kişisel gelişimlerine, sosyalleşmelerine, kitaba kolay ulaşmalarına imkan sağlayacak olan projemizin ortalama maliyeti ise 1 yıllık kira bedeli ile birlikte yaklaşık 4 milyon lira.