İzmirliler 21 Haziran’da “En Kısa Gece Koşusu”nda buluşacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran'da “En Kısa Gece Eğlence Koşusu” düzenliyor. Koşu bu yıl Smyrna Agorası’ndan başlayacak ve Konak Turuncu Bahçe'de sona erecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Haziran'da En Kısa Gece Eğlence Koşusu düzenlenecek.
Koşu bu yıl Smyrna Agorası’ndan başlayarak, Konak Turuncu Bahçe'de sona erecek. Sporseverler koşu parkurunda Kemeraltı Çarşısı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerine tanık olacak. Tarihi Miras konulu 2,5 kilometrelik koşu güzergahında Havra Sokağı, Kestane Pazarı Cami, Başdurak Cami, Hacı Salim Paşa Şadırvanı, İpek Pazarı Caddesi, Hüseyin Efendi Kuru Kahvecisi, Milli Kütüphane Caddesi, Saat Kulesi Meydanı ve Turuncu Park yer alıyor. Koşunun startı saat 21.00'de verilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret belli oldu
- Emzirme odasında engerek yılanı paniği
- AYM'den kritik HDP kararı
- Bakan Tunç'tan kira zammı açıklaması
- AKP MKYK Erdoğan başkanlığında toplandı
- Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında...
- Merkez Bankası önünde eylem: Çok sayıda gözaltı
- Prof. Dr. Mehmet Ali Zengin kimdir?
- Kredi kullanan yurttaşlara iyi haber!
- Derin dondurucudaki 4 cesete ilişkin yeni gelişme