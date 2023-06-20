İzmirliler 21 Haziran’da “En Kısa Gece Koşusu”nda buluşacak

Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:14

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:14

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Haziran'da En Kısa Gece Eğlence Koşusu düzenlenecek.

Koşu bu yıl Smyrna Agorası’ndan başlayarak, Konak Turuncu Bahçe'de sona erecek. Sporseverler koşu parkurunda Kemeraltı Çarşısı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerine tanık olacak. Tarihi Miras konulu 2,5 kilometrelik koşu güzergahında Havra Sokağı, Kestane Pazarı Cami, Başdurak Cami, Hacı Salim Paşa Şadırvanı, İpek Pazarı Caddesi, Hüseyin Efendi Kuru Kahvecisi, Milli Kütüphane Caddesi, Saat Kulesi Meydanı ve Turuncu Park yer alıyor. Koşunun startı saat 21.00'de verilecek.