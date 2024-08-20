İzmirlinin yüreği ağzına geldi

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:56
İzmirlinin yüreği ağzına geldi
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Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Ege Bölgesi'nde yaşanan orman yagınlarını değerlendirdi. 

Örs, yanan bölgelerin orman vasfından çıkarılarak ranta açılabileceğine dikkat çekti.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.


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