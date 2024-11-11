Juan Göztepe’ye ilaç gibi geldi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 10:53

Güncelleme: 11.11.2024 - 10:53

Göztepe, geçen haftaki deplasman yenilgisi sonrasında evinde Konyaspor karşısında uzatmalarda güldü ve hanesine 3 puanı yazdırdı. 62’de Fofana’nın yerine oyuna giren Juan maçın kaderini değiştiren oyuncu oldu. Uzatmalarda onun biçilmesiyle penaltı geldi. Hemen ardından da Matsuki’ye al da at cinsinden asistiyle 3 puanı perçinleyen golün hazırlayıcısı oldu.

Göztepe Gürsel Aksel’deki stat hoparlörlerinden maç başlamadan bir saat önce Atatürk’ün sevdiği şarkılar, Livaneli’nin sesinden Yiğidim Aslanım ve İzmir Marşı çalınırken iki takım futbolcuları da ısınmak için sahaya 10 Kasım’da Atatürk’ü anma tişörtleriyle çıktı. Seremoniye de iki takım birlikte “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz” pankartıyla çıktı. Büyük Önder Atatürk’ü kaybedişimizin 86. yılında saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında ise kuzey tribününde Atatürk’e atfen dev “Fikirler Ölmez” pankartı ile Türk Bayrağı ve Atatürk portresi açıldı. Santra sırasında ise tamamen dolu olan tribünlerin dilindeki slogan da her zamanki gibi “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” oldu.

Stoilov, Konyaspor maçına sarı kart cezasını çeken Solet ve sakatlıktan çıkan Romulo yanında sağ bekte Ogün, sağ stoperde Taha ile başladı. Juan’ı da kulübede bıraktı. Kırmızı kart cezalısı Dennis ve sakat olan Doğan kadroda yer almadı. Konyaspor’da milli santrafor, Göztepe formasını sekiz sezon önce giyen Umut Nayır, 70’te oyuna girerek eski takımına karşı oynadı.

İLK YARIDA KİMLİĞİNDEN ÇOK UZAK BİR GÖZTEPE VARDI

Maça Konyaspor başlarken, Göztepe güney kaleyi aldı. İlk 15 dakikada taraftarının da desteğiyle atak gözüken Göztepe ilk dakikada korner kullandı ancak sonuç alamadı. 4’te Ahmet’in ceza alanı dışından yerden şutu dışarı çıktı. 12’de Göztepe mutlak bir golden oldu; Romulo ceza alanı içinden müsait durumda vurmayıp daha müsait olduğunu düşündüğü Fofana’ya uzattı, fakat o vuruşunu kaleciye nişanladı! Hakem Metoğlu, ilk 13 dakikada Göztepe’den Romulo ve Bokele’ye, Konyaspor’dan Kramer’e sarı çıkardı. Romulo’ya çıkan kart çok ağırdı. Giderek oyunda dengeyi kuran konuk ekip 27’de Kramer’in plasesi ile gole yaklaştı ancak Lis topu parmaklarının ucuyla kornere çelmeyi başardı. 30’da ise Tijaniç’in frikiğinde Heliton’un gollük kafa vuruşunu kaleci üstten kornere çeldi.

İlk yarıda kimliğinden çok uzak bir Göztepe vardı sahada. Dennis ve Doğan’ın ikisinin de olmaması konuk ekibi rahatlatan bir durumdu, çünkü kesicilerinden yoksun Göz Göz ikinci bölgede basamıyor, sürekli gedik veriyordu. Günün en iyilerinden Heliton dikkatli ve toparlayıcı olmasa, keza Lis’in konsantrasyonu yüksek olmasa Konyaspor’un golle buluşması işten bile değildi.

STOİLOV’UN 2. YARIDAKİ İKİŞERLİ İKİ HAMLESİ SONUCA ETKİ ETTİ

Stoliov, beklenenin aksine 46’da aynı 11’i sahaya sürdü. İkinci yarıda ilk 10 dakika kontrollü bir orta alan mücadelesi şeklinde cereyan etti. 55’te Konyaspor ceza alanındaki karambolden sonuç çıkmadı. 59’da Fofana’nın soldan güzel kestiği top Romulo’yu aşmasa gol gelebilirdi. İki dakika sonra gününde olmayan Tijaniç’in 18 içinden plasesi kalecide kaldı. 62’de Fofana ve Tijaniç’i dışarı alıp Juan ve Matsuki’yi sahaya süren Stoilov ilk hamlesini böylece yaptı. 63’te Djalma’nın orta yapması beklenirken kaleye gönderdiği top az farkla üstten dışarı çıktı. 65’te Matsuki’nin şutu ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle VAR’dan döndü. 73’te Stoilov’un ikinci hamlesi geldi; Ahmet ve Djalma kenara alınırken İsmail ve Victor Hugo oyuna girdi. Konyasporlu oyuncuların sürekli kendisini yere bırakması, bunu defalarca ve sıklıkla yapması, ayrıca kaleci Slowik’in de her kaleci vuruşunda adeta ağır çekimde gibi hareket etmesi oyunun zaman zaman gerilmesine neden oldu. Konyaspor’u Aleksiç oyunda tutarken, son bölümlerde soldan geliştirilen ataklar Göztepe defansını zorladı. 90’da Matsuki’nin ceza alanı içinde sert şutu yandan dışarı giderken rahat nefes alan yeşil beyazlılardı.

JUAN SAHNE ALINCA…

Maçın berabere biteceği düşünülürken sahneye Juan çıktı. Brezilyalı 7 dakikalık uzatmanın ortasında ceza alanında biçilince pozisyona çok yakın olan orta hakem beyaz noktayı istemeyerek de olsa göstermek zorunda kaldı! Güzelyalı Boğası Romulo temiz bir plase ile topu kalecinin soluna gönderdi ve takımını öne geçirdi. Hemen ardından gelişen konuk ekip atağı Göztepe’nin kontratağına dönüştü, Juan bu kez nefis bir asistle topu Matsuki’ye çıkardı, onun vuruşu Göztepe kariyerinin ilk golü olarak kayıtlara geçti ve skor 2-0’a geldi.





STOİLOV, İNŞA ETTİĞİ TAKIM KİMLİĞİNİ KORUMALI

Göztepe, ikişerli iki hamle sonrasında görece daha iyiydi. Ancak geniş kadroya karşın gerçek kimliğini eksiklikler nedeniyle sahaya yansıtamamasını kabul edemiyorum. Stoilov’un inşa ettiği bir takım kimliği vardı ve bu kimliğin aşınmamasını da sağlaması gerekiyor istikrar için. Djalma formundan uzaklaşmış görünüyor. Fofana ne zaman havaya girecek, muamma… Göztepe’ye uzun lig ve kupa maratonu göz önüne alınırsa devre arasında bir santrafor daha gerekecek Kubilay’ın da durumu göz önüne alındığında. Matsuki’nin ilk asistinden sonra ilk golünü de kaydetmesi iyi oldu. Ondan daha çok çalışıp takıma daha çok katkıda bulunmasını bekliyorum.

GÖZTEPE’NİN ZORLU PERİYODU

11 maçta 18 puana ulaşan Göz Göz, iki hafta üst üste İstanbul’da olacak. Deplasmanda sırasıyla BJK ve Başakşehir ile karşılaşacak. Bu iki maç sarı kırmızılıların ilk yarıdaki en zorlu periyodu… Bu iki maçtan alacağı puanlar bir yerde Göz Göz’ün puan cetvelinde oturacağı yeri belli edecek.

METOĞLU, MAÇIN ÇİRKİNLEŞTİRİLMESİNE GÖZ YUMDU

Orta hakem Muhammet Ali Metoğlu’na bir çift sözüm var. Konyaspor maçın başından yediği ilk gole kadar futbolcuların sık sık kendisini yere atmasıyla, her taç atışındaki ve kale vuruşundaki yavaş hareketlerle maçı çirkinleştirirken neredeydiniz? Hakem olarak bir uyarı bile yapmadınız. Sadece saatinizi göstermekle yetindiniz. Baktınız mı maçtan sonra topun ne kadar süre oyunda kaldığına? Bay Metoğlu, bir takımın sistemli şekilde bu kadar da oyunu çirkinleştirmesine izin verilemez! Kaleciye bir sarı kartı bile çok gördünüz! Konuk takım kaptanını uyarmayı çok gördünüz! Rakip takım kulübesinin olanca aşırılığını uzun süre görmezden gelip kırmızıyı fazlasıyla hak eden Recep Uçar’a sarıyı zor çıkardınız! Bir takım oynamak istiyor, diğeri oynatmamak… Böyle futbol olmaz olsun! Buna izin veren ve verecek hakemler de! Umarım Göztepe-Konyaspor maçını ve hakemin tavrını izleyen MHK de hakemleri uyararak maçı çirkinleştiren takımlara izin verilmemesini isterler. Bir notu düşmeden olmaz; Konyasporlu oyuncular 1-0’dan sonra hiç yere yatmadılar, teknik heyet de yatmalarını istemedi. Bu yüzden onları kutluyorum!