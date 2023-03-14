Kadına Şiddet Yasası kalksın diyenlere soruyoruz: Amacınız nedir?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 14:11

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 14:11

Geçtiğimiz günlerde AKP cenahı Cumhur İttifakı’na dahil etmek üzere Yeniden Refah Partisi ile görüşmelere başladı.

Basına yansıyan bilgi, Yeniden Refah Partisi’nin ittifaka katılmak için maddeler halinde bazı şartlar sunduğuydu.

En göze çarpanı ise 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi’ ne dair Kanun’un kaldırılması talebiydi.

Bu kanunun içeriğini merak edenleriniz olabilir. Kısaca özetlersek;

1 - Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeleri esas almak.

2 - Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi.

3 - Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararlarının insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilmesi.

4- - Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirlerin ayrımcılık olarak yorumlanmaması.

Buradan bu kanunu kaldırmak isteyen zihniyete soruyorum:

Bu kanunu neden kaldırmak istiyorsunuz?

Aileyi ve kadını koruyan bu kanunun kaldırılmasıyla neyi amaçlıyorsunuz?

Gerçekten inanılır gibi değil.

Dünyanın neresinde olursanız olun kadın olmak zor ama Türkiye’de kadın olmak çok daha zor.

Ataerkilliğin toplum düzeninde hâkim olmasından mı, bu hâkimiyetin namus üzerinden kurgulanmasından mı, erkek egemen zihniyetin iktidarı biçimlendirmesinden mi, kadınların önce cinsiyet sonra sosyal alanda olmak üzere her türlü kısıtlamaya ve kalıplara girmeye zorlanmasından mı bilinmez gerçekten kadın olmak güçlüklerle dolu bu ülkede.

Neymiş Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur ittifakına katılması için karşılanmasını istediği şartlar arasında kadın haklarını düzenleyen bu yasanın kaldırılması talebi varmış.

Amacınız on altı yaşında erkeklerle konuştuğu için babası ve dedesi tarafından öldürülüp kömürlüğe gömülen yeni “Medine” vakaları mı yaratmaktır?

Yoksa domuz bağıyla bağlanıp, işkence edilerek öldürülen yeni Konca Kuriş’ler mi?

Kardeşleri tarafından hastane odasında öldürülen ve bir kez bile gülemeden dünyadan göçen Güldünya, boşanmak istediği kocası tarafından sokak ortasında katledilen Ayşe, testere ile parça parça kesilerek çöpe atılan Münevver’ler artsın mı istiyorsunuz?

Ne acı örnekler ne acı travmalar öyle değil mi?

Ülkemde her gün başka bir kadının bilmediğimiz yazgısının yasını tutuyorken yıllardır ve her gün bir kadının öldürüldüğü, hep en zayıf halkanın, ilk gözden çıkarılanın kadınlar olduğunun farkındalığında sürüp geçiyorken yaşamımız bu kanun kaldırılsın istiyorsunuz ya...

Böyle siyaset olmaz olsun o zaman!

Yazıklar olsun size!