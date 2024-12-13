Karabağlar'da “Açık Ofis” dönemi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 13:08

Güncelleme: 13.12.2024 - 13:08

Karabağlar Belediyesi, hizmetlerini mahallelere taşımak ve vatandaşlarla daha yakın iletişim kurmak amacıyla “Açık Ofis” uygulamasını başlattı. Belediye Başkanı Helil Kınay, ofisini Muammer Akar Mahallesi’ndeki Nisa Serezli Parkı’na taşıyarak bölge sakinleriyle bir araya geldi. Bu etkinlikte, Bölgesel İstihdam Ofisi(BİO) ve Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) de vatandaşlara destek sundu. Başkan Kınay, uygulamanın amacını “Belediyecilik dört duvar arasında sınırlı değil, sokaklarda ve mahallelerde vatandaşımızın yanında olmayı önemsiyoruz” sözleriyle açıkladı. Muammer Akar Mahalle Muhtarı Sıtkı Kuzu, General Kazım Özalp Mahalle Muhtarı Gönül Yetişen, Esentepe Mahalle Muhtarı Sakine Daloğlu, Üçkuyular Mahalle Muhtarı Pınar Öztulun ve Fahrettin Altay Mahalle Muhtarı İkbal Kaytancılar ile sabah bir araya gelen Kınay, gün boyunca vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri geliştirdi.

Belediye, her iki haftada bir farklı mahallelerdeki parklarda düzenlenecek olan Açık Ofis uygulamasıyla mahalle sakinlerinin sorunlarına yerinde çözüm üretmeyi ve onlarla daha yakın bir iletişim kurmayı hedefliyor. Başkan Kınay “Sürekli olarak vatandaşlarımızla alanlarda bir araya geliyoruz. Bu uygulama sayesinde onlarla daha sık buluşmayı ve sorunlarını daha yakından dinlemeyi amaçlıyoruz. Açık Ofis, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışımızın bir yansımasıdır. Hep birlikte çalışarak Karabağlar’ı daha iyi bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum.”

Uygulama, vatandaşlardan büyük ilgi görürken, belediye ile mahalle sakinleri arasındaki iletişimi güçlendirmesiyle takdir topladı. Karabağlar Belediyesi, “Söz sizin, çözüm bizim” sloganıyla diğer mahallelerde bulunan parklarda da buluşmaları yıl boyunca sürdürecek.