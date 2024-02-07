Karabağlar’daki 35 spor kulübü saha istiyor
İzmir’in Karabağlar ilçesindeki 35 amatör spor kulübü bir araya ilçeye yeni bir saha yapılmasını talep etti.
Nüfusu birçok şehirden daha kalabalık olan İzmir’in Karabağlar ilçesindeki 35 amatör spor kulübü bir araya gelerek saha istediklerini bildirdi.
Amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu ifade eden kulüp yetkilileri konuya çözüm bulunmasını istedi. Karabağlar Kara Fatma Parkı’nda düzenlenen açıklamaya kulüpler ve antrenörler katıldı. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, Karabağlar Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir de açıklamada yer aldı.
Basın açıklamasında konuşan Karabağlar Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir ve İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, 3 bini aşan sporcunun tek sahada antrenmanlarını ve maçlarını oynadıklarını bu durumun kendilerini zorladığını söyledi. Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak istediklerini ve kendilerine yeni sahaların açılmasını talep ettiler.
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